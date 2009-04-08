Госдума окончательно утвердила новый символ военной авиации

Отметим, что в Советском Союзе красная звезда символизировала единство мирового пролетариата пяти континентов. Она была символом Красной Армии, а также использовалась на гербах и флагах некоторых стран Варшавского договора. Красная звезда до сих пор является одним из элементов знамени Вооруженных сил России, а также используется в качестве государственной и военной символики в Китае, Вьетнаме, Белоруссии и других странах.