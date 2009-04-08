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Госдума окончательно утвердила новый символ военной авиации

8 апреля 2009, 13:50
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, согласно которому красные пятиконечные звезды на военных, пограничных и выполняющих мобилизационно-оборонные задачи летательных аппаратах будут заменены на новые символы.

В качестве опознавательных знаков теперь будут использоваться красные звезды, окаймленные синей и белой полосами, а также красной линией по контуру. Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс России.

20 марта 2009 года законопроект, устанавливающий новые символы специальных авиационных средств и правила их нанесения, был утвержден Госдумой во втором чтении. Отметим, что в рамках нового закона также рекомендуется использовать российский триколор в качестве знака государственной принадлежности на воздушных судах.

Кроме этого, разрешены к нанесению дополнительные опознавательные знаки - бортовые номера, имена собственные, товарные и геральдические знаки, зарегистрированные в установленном порядке уполномоченными органами. Воздушный кодекс России также определяет порядок их нанесения.

Закон о замене красных звезд на российских самолетах депутаты планировали принять еще в ноябре 2008 года. Однако его рассмотрение было отложено, поскольку правительство не предоставило проект рисунка с новой символикой. Госдума также не получила объяснения по поводу того, в какую сумму обойдется массовая перекраска летательных аппаратов.

Отметим, что в Советском Союзе красная звезда символизировала единство мирового пролетариата пяти континентов. Она была символом Красной Армии, а также использовалась на гербах и флагах некоторых стран Варшавского договора. Красная звезда до сих пор является одним из элементов знамени Вооруженных сил России, а также используется в качестве государственной и военной символики в Китае, Вьетнаме, Белоруссии и других странах.

#Новости#Россия#Гос.Дума#Ксения#Общество
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