ГИБДД устроила интернет-опрос для водителей

С его помощью ГИБДД намерена выяснить мнение водителей о том, как они видят дальнейшие действия Госавтоинспекции в области обеспечения безопасности движения и какое наказание нужно применять к автовладельцам.
Автомобилистам предлагается выбрать один из пяти вариантов совершенствования стратегии развития ГИБДД в области безопасности дорожного движения. Всего предлагается пять вариантов ответа: "ужесточение мер административной ответственности к нарушителям ПДД", "увеличение количества жесткой социальной рекламы", "разумно и дозировано сочетать ужесточение административных мер и проведение жесткой социальной рекламы". Последние два звучат как: "Ничего из перечисленного делать не стоит, так как бесполезно, нашего водителя ничем не исправить" и "Ничего из перечисленного делать не надо, так как наметившиеся положительные тенденции разовьются сами собой".
"Мы сейчас находимся на такой стадии, когда возглавляемое мною ведомство будет очень внимательно относиться к обратной связи с обществом. Чего хотят люди? И только ли ужесточением административных мер можно добиться развития тенденции на сокращение смертности на дорогах", - цитирует сайт ГИБДД слова Кирьянова.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года количество ДТП на территории России снизилось на 6,6 процента, а число погибших в авариях - на 10,1 процента. Количество пьяных водителей, по вине которых произошло ДТП, уменьшилось на 12,7 процента.
Напомним, в начале прошлого года значительно ужесточились наказания за грубые нарушения правил дорожного движения. Например, за превышение скорости движения на 40-60 километров в час штраф повысился в пять раз - с 200-300 до 1000-1500 рублей, а за управление машиной лицом, не имеющим на это прав, наказание увеличилось с 700-1000 до 2500 рублей.