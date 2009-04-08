ГИБДД устроила интернет-опрос для водителей

Автомобилистам предлагается выбрать один из пяти вариантов совершенствования стратегии развития ГИБДД в области безопасности дорожного движения. Всего предлагается пять вариантов ответа: "ужесточение мер административной ответственности к нарушителям ПДД", "увеличение количества жесткой социальной рекламы", "разумно и дозировано сочетать ужесточение административных мер и проведение жесткой социальной рекламы". Последние два звучат как: "Ничего из перечисленного делать не стоит, так как бесполезно, нашего водителя ничем не исправить" и "Ничего из перечисленного делать не надо, так как наметившиеся положительные тенденции разовьются сами собой".