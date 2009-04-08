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Добросовестные потребители и должники будут обнародованы ОАО «Тюменской энергосбытовой компанией»

8 апреля 2009, 10:23
Сегодня финансирование энергетической отрасли напрямую влияет на экономическую стабильность в регионе. Поэтому здесь ключевую роль играют полноценные партнерские отношения между энергетиками и потребителями, полное и своевременное выполнение обязательств всеми сторонами.
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Тюмень

Своевременная оплата электрической энергии позволяет энергетикам реализовать инвестиционные программы, вести ремонты и укреплять сетевые хозяйства, закупать топливо и вводить в строй новые мощности, что повышает надежность энергоснабжения всех категорий потребителей.

В этом году победители будут определены в трех субъектах РФ - на юге Тюменской области, в ХМАО-Югре и ЯНАО. Тридцать шесть компаний станут номинантами ежегодного конкурса, двенадцать из которых получат приз «Золотая опора» - как символ опоры энергетики и экономики региона, как признание заслуг, свидетельство честности и аккуратности, как благодарность энергетиков добросовестным потребителям.

Наряду с определением лучшего потребителя будут выявлены и худшие абоненты в каждой категории. Они также не останутся без подарков. ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уже приготовила для своих вечных должников антипризы «Керосинки», которые будут отправлены им по почте – сообщает официальный сайт компании.

Первые победители конкурса «Золотая опора» будут награждены 16 апреля 2009 года в городе Сургуте. 22 и 28 апреля 2009 года торжественное вручение наград состоится в Тюмени и Новом Уренгое.

#Новости#Энергия#Тюмень#Ксения#Общество
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