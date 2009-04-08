Добросовестные потребители и должники будут обнародованы ОАО «Тюменской энергосбытовой компанией»

Своевременная оплата электрической энергии позволяет энергетикам реализовать инвестиционные программы, вести ремонты и укреплять сетевые хозяйства, закупать топливо и вводить в строй новые мощности, что повышает надежность энергоснабжения всех категорий потребителей.
В этом году победители будут определены в трех субъектах РФ - на юге Тюменской области, в ХМАО-Югре и ЯНАО. Тридцать шесть компаний станут номинантами ежегодного конкурса, двенадцать из которых получат приз «Золотая опора» - как символ опоры энергетики и экономики региона, как признание заслуг, свидетельство честности и аккуратности, как благодарность энергетиков добросовестным потребителям.
Наряду с определением лучшего потребителя будут выявлены и худшие абоненты в каждой категории. Они также не останутся без подарков. ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уже приготовила для своих вечных должников антипризы «Керосинки», которые будут отправлены им по почте – сообщает официальный сайт компании.
Первые победители конкурса «Золотая опора» будут награждены 16 апреля 2009 года в городе Сургуте. 22 и 28 апреля 2009 года торжественное вручение наград состоится в Тюмени и Новом Уренгое.