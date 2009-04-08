Добросовестные потребители и должники будут обнародованы ОАО «Тюменской энергосбытовой компанией»

В этом году победители будут определены в трех субъектах РФ - на юге Тюменской области, в ХМАО-Югре и ЯНАО. Тридцать шесть компаний станут номинантами ежегодного конкурса, двенадцать из которых получат приз «Золотая опора» - как символ опоры энергетики и экономики региона, как признание заслуг, свидетельство честности и аккуратности, как благодарность энергетиков добросовестным потребителям.