Дима Билан лидирует по числу номинаций на премию "Муз-ТВ 2009"

Певец будет бороться за звание "Лучшего исполнителя" наряду с популярными артистами Валерием Меладзе, Григорием Лепсом, Тимати и своим постоянным соперником Сергеем Лазаревым.
Композиция Билана Believe, с которой он одержал победу на конкурсе "Евровидение" в прошлом году, может стать "Лучшей песней". Также в этой номинации представлены песни "Научусь летать" певицы МакSим, "Манхэттен" группы "Банд'Эрос", "Ода нашей любви (Вдох-Выдох)" группы "Т9" и "Плохая девочка" Елены Кориковой и группы "Винтаж".
Также песня Билана Believe, на которую певец снял ролик вместе со скрипачем Эдвином Мартоном и фигуристом Евгением Плющенко, претендует на звание "Лучшего видео". Именно Мартон и Плющенко помогли Билану на сцене "Евровидения-2008" завоевать первое место конкурса.
Клип Билана будет бороться за победу с видеороликами "Боль!Wild!" Валерии, Emancipation группы "ВИА Гра", "Скажи, не молчи" группы Serebro и "Катя" группы "БиС".
В номинации "Лучшая исполнительница" победа может достаться Ани Лорак, Валерии, Вике Дайнеко, Кристине Орбакайте или МакSим. "Лучшем альбомом" будет признан "Family Бiзнес" группы "Бумбокс", "Вся моя жизнь - дорога..." Григория Лепса, "Быль в глаза" "Касты", одноименный альбом группы "Ранетки" или "Куда приводят мечты" Uma2rman.
"ВИА Гра", A'Studio, "Бис", "Винтаж" и Serebro номинированы на звание "Лучшая поп-группа". "Лучшей рок-группой" могут стать "Мумий Тролль", "Звери" "Король и Шут", "Моральный кодекс" или Uma2rman. А в номинации "Лучший хип-хоп-проект" представлены Тимати, Ноганно, группы "Банд'Эрос", "Бумбокс", "Т9".
Победа в номинации "Лучший дуэт" может достаться A'Studio и "Отпетым мошенникам" за песню "Сердцем к сердцу", группе "Винтаж" и Елене Кориковой за "Плохую девочку", dj Леониду Руденко и Nicco с Destination, Infinity и Dip Project "Где ты?" или Стасу Пьехе и Григорию Лепсу с композицией "Она не твоя".
Также в этом году отменили две номинации - "Лучшее шоу" и "Лучший рингтон". Председатель совета директоров телеканала "Муз-ТВ" Рубен Оганесов отметил, что первая номинация убрана, потому что лучшим шоу организаторы считают свою премию "Муз-ТВ", а вторая номинация заменена на номинацию "Лучший саундтрек".
"Любая номинация должна стимулировать рынок. Что может стимулировать сегодня "рингтон" - непонятно. С другой стороны, ниша "саундтрека" стала актуальной и требует поддержки", - сказал Оганесов.
В номинации "Лучший саундтрек" представлены "Бумбокс" с песней "Вахтерам" из "Красного жемчуга любви", Валерий Меладзе и композиция "Вопреки", написанная для фильма "Адмиралъ", "Любэ" с Викторией Дайнеко с песней "Мой Адмирал" для того же "Адмирала", Джани Rадари и Павел Воля с "Самой лучшей песней" для "Самого лучшего фильма" и "Ранетки" с песней "Ангелы" для сериала "Ранетки", рассказывающего об истории этой девичьей группы.
Отбор лауреатов осуществляется по двухступенчатой системе, включающей экспертное и народное голосование. Если в прошлые годы на первом этапе голосования, где отбираются номинанты премии, телеканал "Муз-ТВ" распространял анкеты среди экспертов - продюсеров, руководителей каналов, известных музыкальных деятелей и других, - в этом канал Муз-ТВ решил обойтись собственными силами.
"Мы решили, что на канале достаточно экспертов, которые сами в состоянии выбрать лидеров прошедшего года", - сказал Оганесов, добавив, что в первую очередь учитывались рейтинги не только Муз-ТВ, но и таких экспертных музыкальных изданий, как журнал Billboard.
"Из этих лидеров мы, в отличие от прошлых лет, сформировали пятерки, а не тройки, для того чтобы голосование было действительно народным", - сказал он. Со своей стороны, режиссер Премии "Муз-ТВ" Алексей Сеченов подчеркнул, что "с увеличением количества номинантов зритель получает больший выбор, а мы - наибольшую объективность".
Премия "Муз-ТВ" была учреждена в 2002 году. Она охватывает все стили и направления современной музыки.