Дима Билан лидирует по числу номинаций на премию "Муз-ТВ 2009"

В номинации "Лучший саундтрек" представлены "Бумбокс" с песней "Вахтерам" из "Красного жемчуга любви", Валерий Меладзе и композиция "Вопреки", написанная для фильма "Адмиралъ", "Любэ" с Викторией Дайнеко с песней "Мой Адмирал" для того же "Адмирала", Джани Rадари и Павел Воля с "Самой лучшей песней" для "Самого лучшего фильма" и "Ранетки" с песней "Ангелы" для сериала "Ранетки", рассказывающего об истории этой девичьей группы.