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Число жертв землетрясения в Италии выросло до 235

8 апреля 2009, 09:24
Количество погибших в результате землетрясения в итальянском городе Аквила возросло до 235 человек, передает в среду Agence France-Presse.

Накануне спасателям удалось спасти нескольких человек, оказавшихся под завалами. Так, найдены живыми 98-летняя женщина и девочка, дожидавшаяся помощи более 42 часов.

После первого землетрясения магнитудой до 6,7, произошедшего утром 6 апреля, зафиксировано несколько новых подземных толчков меньшей силы, последний из которых произошел 7 апреля в 22:30 по местному времени (0:30 среды по московскому).

В результате землетрясения пострадали не менее 1500 человек, почти 17 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в поисково-спасательных работах участвуют до семи тысяч сотрудников оперативных служб, полицейских и военных. На ликвидацию последствий стихийного бедствия уже выделено около 130 миллионов евро. Берлускони поблагодарил зарубежные страны за участие, но призвал их не направлять в Италию гуманитарную помощь, пообещав справиться собственными силами.

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