Число жертв землетрясения в Италии выросло до 235

В результате землетрясения пострадали не менее 1500 человек, почти 17 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в поисково-спасательных работах участвуют до семи тысяч сотрудников оперативных служб, полицейских и военных. На ликвидацию последствий стихийного бедствия уже выделено около 130 миллионов евро. Берлускони поблагодарил зарубежные страны за участие, но призвал их не направлять в Италию гуманитарную помощь, пообещав справиться собственными силами.