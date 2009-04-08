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Булдаков и Мукасей стали Народными артистами

8 апреля 2009, 17:18
Указом президента России Дмитрия Медведева актеру Алексею Булдакову и оператору-постановщику Анатолию Мукасею присвоено звание Народных артистов Российской Федерации.

В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, подчеркивается, что Булдаков и Мукасей отмечены за "большие заслуги в области искусства".

Алексей Булдаков родился в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Снялся в десятках фильмов, среди которых "В двух шагах от рая", "Противостояние", "Пароль знали двое", "Белые одежды" и другие. Всенародная слава пришла к Булдакову после исполнения роли генерала в картине "Особенности национальной охоты".

Анатолий Мукасей родился в Ленинграде в 1938 году в семье советских разведчиков-нелегалов Михаила Мукасея и Елизаветы Мукасей. В 1961 году окончил операторский факультет ВГИКа.

Снял такие известные картины, как "Берегись автомобиля", "Большая перемена", "Принцесса цирка", "Виват, Гардемарины!", "Чучело". За работу над последним фильмом удостоен Государственной премии СССР.

#Новости#Актёры#Россия#Таня#Культура
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