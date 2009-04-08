Булдаков и Мукасей стали Народными артистами

Алексей Булдаков родился в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Снялся в десятках фильмов, среди которых "В двух шагах от рая", "Противостояние", "Пароль знали двое", "Белые одежды" и другие. Всенародная слава пришла к Булдакову после исполнения роли генерала в картине "Особенности национальной охоты".