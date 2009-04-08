270 специалистов претендуют на звание лучшего юриста Тюменской области

20 апреля 2009 года завершается сбор заявок на участие в пятом, юбилейном конкурсе «Юрист-профессионал – 2009».
На сегодняшний день для участия в конкурсе заявки подали 270 специалистов, 210 - из Тюмени и 60 - из городов и поселков нашей области (Ишим, Ялуторовск, Салехард, Новый Уренгой, Нягань, Заводоуковск, Урай, Мужи, Нижневартовск, Надым, Когалым, Нефтеюганск, Тобольск, с. Уват, с. Леуши, п. Боровский, п.Игрим, с.Ембаево, с.Исетское, Радужный, Муравленко). Средний возраст участников – 29 лет. Около трети конкурсантов указали в своих заявках, что узнали о конкурсе из Сети Интернет.
Конкурс проходит в пятый раз, и за это время он стал значимым событием для региональных специалистов в области юриспруденции. Цели конкурса: повышения качества оказания юридических услуг населению Тюменской области, стимулирования профессионального роста юристов, создания среды для их профессионального общения, а также выявления специалистов высокой квалификации.
Начиная с первого конкурса «Юрист-профессионал», участие в нем приняло более 1600 человек. Этот факт подтверждает высокий уровень организации конкурса.
Напоминаем! Заявку на участие в пятом областном конкурсе «Юрист-профессионал – 2009» можно подать до 20 апреля по факсу (3452) 49-69-19 или по электронной почте [email protected] Информация о конкурсе по телефону (3452) 59-32-10.
Главный приз - ноутбук с комплектом справочных правовых систем КонсультантПлюс.
Призы конкурса – денежный приз от Тюменской областной Думы и ноутбук от ТРОО «Союз юристов Тюменской области».
Организаторы конкурса «Юрист-профессионал – 2009»: Тюменская областная Дума, ООО «полное ПРАВО» (региональный информационный центр общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс в г. Тюмени и Тюменской области), ТРОО «Союз юристов Тюменской области».