270 специалистов претендуют на звание лучшего юриста Тюменской области

На сегодняшний день для участия в конкурсе заявки подали 270 специалистов, 210 - из Тюмени и 60 - из городов и поселков нашей области (Ишим, Ялуторовск, Салехард, Новый Уренгой, Нягань, Заводоуковск, Урай, Мужи, Нижневартовск, Надым, Когалым, Нефтеюганск, Тобольск, с. Уват, с. Леуши, п. Боровский, п.Игрим, с.Ембаево, с.Исетское, Радужный, Муравленко). Средний возраст участников – 29 лет. Около трети конкурсантов указали в своих заявках, что узнали о конкурсе из Сети Интернет.