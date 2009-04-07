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В ТюмГНГУ стартует конкурс «ИнТраизобретатель»

7 апреля 2009, 15:30
10 апреля в 10.00 в институте транспорта ТюмГНГУ откроется ежегодный конкурс «ИнТраизобретатель-6». В этом году поданы заявки от 51 участника.
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Тюмень

Конкурс творческих работ проходит по двум номинациям - для практиков и теоретиков: «ИнТраумельцы» и «ИнТраумники». Главный приз за победу в каждой номинации - зачисление на целевое бюджетное место в институте транспорта, причем выбрать можно любую специальность. Уже в апреле двое победителей фактически становятся студентами, им остается лишь достойно сдать ЕГЭ.

В этом году в конкурсе примут участие ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Тюменского и Ярковского районов, города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области. В числе претендентов на победу ученики с 7 по 11 классы, учащиеся гимназий, лицеев и колледжей.

Среди работ юных изобретателей и конструкторов - радиоуправляемые модели различных транспортных средств, сделанные своими руками в кружках технического творчества. Немало попыток усовершенствования автомобильной и специальной техники: лицеист ТюмГНГУ Артак Казарян предложит новую систему автосигнализации, а выпускник школы деревни Янтык Ярковского района Эмиль Даминов расскажет о конструировании комбайна для посадки и уборки картофеля.

На конкурсе можно будет узнать о том, как работает детектор лжи, как бороться с кражами электроэнергии, как спасти от коррозии газотранспортные системы и многое другое. Представлены теоретические исследования в области инженерных наук, биологии, экологии, физики и других дисциплин.

Традиционно в жюри войдут доктора и кандидаты наук ТюмГНГУ, а возглавит конкурсную комиссию директор института транспорта Владимир Бауэр.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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