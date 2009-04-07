В ТюмГНГУ стартует конкурс «ИнТраизобретатель»

На конкурсе можно будет узнать о том, как работает детектор лжи, как бороться с кражами электроэнергии, как спасти от коррозии газотранспортные системы и многое другое. Представлены теоретические исследования в области инженерных наук, биологии, экологии, физики и других дисциплин.