В Тюмени возьмут шефство над рыболовами-любителями

Спортивное и любительское рыболовство развито довольно слабо, пояснил начальник ФГК «Нижнеобьрыбвод» Виталий Андреев, и эту ситуацию необходимо исправить. По его словам, это позволит в значительной степени сократить случаи браконьерства, а рыбаки получат удовольствие от рыбалки и здоровую пищу. Напомним, сегодня Россия намного отстает от европейских стран по потреблению рыбы на душу населения; рыболовов-любителей в стране насчитывается около 20 млн.