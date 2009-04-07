В Тюмени возьмут шефство над рыболовами-любителями

Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела контроля за воспроизводством водных биоресурсов и регулирования рыболовства Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Любовь Охман.
Проблемой стали сроки закрепления участков. По словам Любови Охман, постановление правительства о закреплении участков в целях промышленного рыболовства вышло в 2008 году, а постановление, касающееся любительского лова, издано в январе 2009 года. В течение года почти все участки, которые традиционно использовались любителями, закреплены за промышленниками.
Спортивное и любительское рыболовство развито довольно слабо, пояснил начальник ФГК «Нижнеобьрыбвод» Виталий Андреев, и эту ситуацию необходимо исправить. По его словам, это позволит в значительной степени сократить случаи браконьерства, а рыбаки получат удовольствие от рыбалки и здоровую пищу. Напомним, сегодня Россия намного отстает от европейских стран по потреблению рыбы на душу населения; рыболовов-любителей в стране насчитывается около 20 млн.
На сегодняшний день на юге области легально можно рыбачить лишь на 30 водоемах. К согласованию готовится список, насчитывающие еще около 40 участков, так называемых домашних водоемов, расположенных вблизи населенных пунктов.