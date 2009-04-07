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В Тюмени возьмут шефство над рыболовами-любителями

7 апреля 2009, 15:51
Новые правила рыболовства, вступившие в силу 24 февраля, предусматривают разграничение водоемов для рыболовов-промышленников и любителей.
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Тюмень

Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела контроля за воспроизводством водных биоресурсов и регулирования рыболовства Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Любовь Охман.

Проблемой стали сроки закрепления участков. По словам Любови Охман, постановление правительства о закреплении участков в целях промышленного рыболовства вышло в 2008 году, а постановление, касающееся любительского лова, издано в январе 2009 года. В течение года почти все участки, которые традиционно использовались любителями, закреплены за промышленниками.

Спортивное и любительское рыболовство развито довольно слабо, пояснил начальник ФГК «Нижнеобьрыбвод» Виталий Андреев, и эту ситуацию необходимо исправить. По его словам, это позволит в значительной степени сократить случаи браконьерства, а рыбаки получат удовольствие от рыбалки и здоровую пищу. Напомним, сегодня Россия намного отстает от европейских стран по потреблению рыбы на душу населения; рыболовов-любителей в стране насчитывается около 20 млн.

На сегодняшний день на юге области легально можно рыбачить лишь на 30 водоемах. К согласованию готовится список, насчитывающие еще около 40 участков, так называемых домашних водоемов, расположенных вблизи населенных пунктов.

#Новости#Рыбалка и охота#Тюмень#Ксения#Общество
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