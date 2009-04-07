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В Тюмени пьяный водитель сбил дорожные знаки и перевернул автомобиль

7 апреля 2009, 11:41
2 человека пострадали вчера на тюменских дорогах.
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Тюмень

В половине шестого утра на кольце улиц 50 лет Октября и Мельникайте автомобиль ВАЗ-2114 врезался в бордюр, сбил дорожные знаки и перевернулся. Управлявший автомобилем 25-летний водитель был доставлен во 2 ОКБ с диагнозом черепно-мозговая травма. Кроме него в автомобиле никого не было. У молодого человека взят анализ крови для установления наличия алкоголя.

В 14.50 в селе Н. Локти Ишимского района столкнулись мотоцикл «ИЖ Планета» и грузовик ГАЗ. По предварительным данным, управлявший мотоциклом 18-летний молодой человек, не выдержал дистанцию. В результате ДТП он получил перелом локтя. Молодой человек не имеет права управления транспортом, сообщает ГИБДД области.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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