В Тюмени пьяный водитель сбил дорожные знаки и перевернул автомобиль

В половине шестого утра на кольце улиц 50 лет Октября и Мельникайте автомобиль ВАЗ-2114 врезался в бордюр, сбил дорожные знаки и перевернулся. Управлявший автомобилем 25-летний водитель был доставлен во 2 ОКБ с диагнозом черепно-мозговая травма. Кроме него в автомобиле никого не было. У молодого человека взят анализ крови для установления наличия алкоголя.