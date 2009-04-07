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В Тюмени пройдет большой Образовательный совет

7 апреля 2009, 11:28
Сегодня, 7 апреля, губернатор Владимир Якушев проведет заседание Совета по вопросам реализации национального проекта «Образование».
Сюжет
Тюмень

На заседании будут обсуждены основные проблемы высшего образования в Тюменской области: трудоустройство выпускников, поддержка научных исследований и разработок, развитие инновационной инфраструктуры вузов, противодействие кризису.

О состоянии и перспективах системы высшего образования в Тюменской области участников Совета проинформирует директор департамента образования и науки Ирина Лысакова.

Ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев представит информацию о роли инновационной образовательной программы университета в социально-экономическом развитии региона. О том, как ведется в ТГНГУ подготовка рабочих кадров и специалистов для экономики Тюменской области, расскажет ректор вуза Николай Карнаухов.

Членов Совета также ознакомят с развитием системы образовательного кредитования, с процессом перехода высшего профессионального образования на двухуровневую систему обучения. Темой выступления главы администрации Тюмени Евгения Куйвашева станет взаимодействие муниципалитета с высшими учебными заведениями города.

Решения Совета помогут дальнейшему развитию высшей профессиональной школы региона, сообщает пресс-служба губернатора.

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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