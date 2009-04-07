В Тюмени пройдет большой Образовательный совет

Ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев представит информацию о роли инновационной образовательной программы университета в социально-экономическом развитии региона. О том, как ведется в ТГНГУ подготовка рабочих кадров и специалистов для экономики Тюменской области, расскажет ректор вуза Николай Карнаухов.