В Тюмени пройдет большой Образовательный совет

На заседании будут обсуждены основные проблемы высшего образования в Тюменской области: трудоустройство выпускников, поддержка научных исследований и разработок, развитие инновационной инфраструктуры вузов, противодействие кризису.
О состоянии и перспективах системы высшего образования в Тюменской области участников Совета проинформирует директор департамента образования и науки Ирина Лысакова.
Ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев представит информацию о роли инновационной образовательной программы университета в социально-экономическом развитии региона. О том, как ведется в ТГНГУ подготовка рабочих кадров и специалистов для экономики Тюменской области, расскажет ректор вуза Николай Карнаухов.
Членов Совета также ознакомят с развитием системы образовательного кредитования, с процессом перехода высшего профессионального образования на двухуровневую систему обучения. Темой выступления главы администрации Тюмени Евгения Куйвашева станет взаимодействие муниципалитета с высшими учебными заведениями города.
Решения Совета помогут дальнейшему развитию высшей профессиональной школы региона, сообщает пресс-служба губернатора.