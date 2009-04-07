Тюменцы увидят фильм «Кабаре»

Посмотрев один раз эту удивительную, поистине гениальную, картину, невозможно забыть ни вульгарных певичек берлинского кабаре, ни церемонимейстера — конферансье, ни толсторожих, заливших брюхо пивом бюргеров, ни даже зеленый маникюр ноготков Сэлли, которую играет великая Лайза Минелли. Потрясающие музыкальные номера, ставшие классикой эстрадной музыки.