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Тюменцы увидят фильм «Кабаре»

7 апреля 2009, 15:47
13 апреля в Тюменском Доме кино в рамках проекта «Старая лента» будет показан фильм «Кабаре».
Сюжет
Тюмень

В знаменитом мюзикле 1972 года снялись Лайза Минелли, Майкл Йорк, Хельмут Грим, Джоэль Грэй. Режиссер фильма - Боб Фосс.

В кинокартине показаны Берлин начала тридцатых годов, сложные взаимоотношения между американской певицей кабаре и молодым студентом, подрабатывающим уроками, которые он дает богатой молодой еврейке.

Посмотрев один раз эту удивительную, поистине гениальную, картину, невозможно забыть ни вульгарных певичек берлинского кабаре, ни церемонимейстера — конферансье, ни толсторожих, заливших брюхо пивом бюргеров, ни даже зеленый маникюр ноготков Сэлли, которую играет великая Лайза Минелли. Потрясающие музыкальные номера, ставшие классикой эстрадной музыки.

Фильм начнется в 19:00 в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель».

Цена билета: 60 рублей.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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