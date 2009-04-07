Тюменцы увидят фильм «Кабаре»

В знаменитом мюзикле 1972 года снялись Лайза Минелли, Майкл Йорк, Хельмут Грим, Джоэль Грэй. Режиссер фильма - Боб Фосс.
В кинокартине показаны Берлин начала тридцатых годов, сложные взаимоотношения между американской певицей кабаре и молодым студентом, подрабатывающим уроками, которые он дает богатой молодой еврейке.
Посмотрев один раз эту удивительную, поистине гениальную, картину, невозможно забыть ни вульгарных певичек берлинского кабаре, ни церемонимейстера — конферансье, ни толсторожих, заливших брюхо пивом бюргеров, ни даже зеленый маникюр ноготков Сэлли, которую играет великая Лайза Минелли. Потрясающие музыкальные номера, ставшие классикой эстрадной музыки.
Фильм начнется в 19:00 в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель».
Цена билета: 60 рублей.