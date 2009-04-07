Тюменцы стали вторыми на всероссийском конкурсе игр КВН среди незрячих

Капитаном тюменской команды вновь выступил неизменный лидер группы Дмитрий Хмара.
Наши земляки на конкурсе взяли вторую премию. Победителями стали хозяева игры. Третье место заняли омичи.
Самыми удачными выступлениями нашей команды оказались визитка, разминка, конкурс капитанов и домашнее задание. Менее высокие оценки «Тюменские орлы» получили за конкурс ТЭМ.
Напомним, что «Тюменские орлы» играют в КВН с 2005 года. С этих пор они уже успели завоевать призовые места на всероссийских состязаниях, а на областном уровне им практически нет равных.
Цель мероприятия – реабилитация инвалидов по средствам культуры и искусства. За финансовую поддержку команда благодарит руководство авиакомпании «ЮТэйр», которое по льготной цене предоставило билеты на самолёт. Также свою признательность «Тюменские орлы» выражают главе города Евгению Куйвашеву.