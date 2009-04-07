Тюменские интернетчики устроили «Компьютерный БУМ!»

В этот раз участники из 72.ru принесли лавочку для того, чтобы с неё поставить шестой блок. Присутствующие с огромным интересом наблюдали за этой картиной. Блок был поставлен, а башня из «системников» осталась целой. Все были удивлены. Интерес среди присутствующих нарастает, седьмой блок поставлен, на очереди стоит восьмой. Команда relax72.ru принесла вторую лавочку и поставила её на первую. Блок поставлен, башня шатается, но всё-таки стоит. Перед командой 72.ru стояла сложная задача: поставить девятый блок. Ведущий спросил у них, не желают ли они отказаться от участия в игре. Но 72.ru решили продолжить. С невероятной осторожностью они ставят этот девятый блок, и… удивительно, но башня устояла.