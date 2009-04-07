Тюменские интернетчики устроили «Компьютерный БУМ!»

4 апреля, в день святого Исидора – покровителя Интернета, на базе отдыха «Верхний Бор» прошло праздничное мероприятие «Компьютерный БУМ!». Участие в соревнованиях принимали популярные интернет-СМИ Тюмени - NashGorod.ru, 72.ru, relax72.ru и Newsprom.ru.
Мероприятие началось, как и было запланировано, в 14:00. Ведущий попросил участников каждой команды выстроиться в колонну. Он объяснил им правила, сказав о том, что за каждое пройденное задание они будут получать определённое количество жетонов, число которых определит победителя соревнований. Несмотря на плохую погоду, холодный ветер и снег, участники были в хорошем настроении. Перед началом соревнований они весело пританцовывали под игравшую на площадке музыку, видимо для того, чтобы хоть как-то согреться.
После как команды придумали себе название и дружно прокричали девиз, ведущий объявил первый конкурс. В этом конкурсе соревнующимся нужно было разобрать ксерокс. Каждой команде дали по одной отвёртке. Человек, прибежавший с открученной деталью, должен был передавать отвёртку следующему игроку. Когда откручивать стало нечего, участники стали отрывать детали ксерокса. Сотрудники Nashgorod.ru поранили себе руки - вот что бывает, когда безумно жаждешь победы. Когда конкурс закончился, ведущий предложил девушке-зрительнице определить вес каждого «груза». Победителем стала команда 72.ru, которая открутила и оторвала самые тяжёлые детали.
Следующий конкурс – бег на клавиатурах. Командам дали клавиатуры, скотч, ножницы, и участники приступили к делу. В быстром темпе необходимо было соорудить что-то вроде «клавиатурных лыж». И когда один из участников прибегал на финиш, он передавал эстафету следующему. Бежать было ужасно неудобно, клавиатуры постоянно сталкивались, казалось, что запутаешься и упадёшь. У кого-то на бегу рвался скотч, и продолжать путь было невозможно, у кого-то клавиатура слетала с ног, и нужно было возвращаться за ней. Команды поддерживали своих участников: кто-то кричал свой девиз, кто-то название команды, а кто-то имя того, кто в данный момент бежит на клавиатурах.
В третьем конкурсе участники должны были проявить свою фантазию: им нужно было краской из баллончиков нарисовать что-нибудь на мониторе. Командам дали несколько минут на то, чтобы придумать рисунок. Еще через минуту «произведения искусства» были готовы. Понять, что нарисовано, можно было только у Nashgorod.ru - улыбающийся смайлик. Но остальные команды не растерялись и объяснили свои рисунки. Оказалось, что у ребят из 72.ru нарисован портрет, у relax72.ru - море, а у Newsprom.ru - пейзаж «Весна в душе».
Пожалуй, следующий конкурс вызвал у участников, болельщиков и организаторов наибольшие эмоции. В этом конкурсе участие принимали только мужчины: нужно было соорудить башню из системных блоков. Но каждый участник должен был поставить блок так, чтобы у другой команды эта «башня» рухнула. После того как участник из команды Newsprom.ru поставил шестой блок, башня слегка зашаталась, но не упала. Были слышны возгласы радости, которые резко сменились криками досады и разочарования. Блоки всё-таки упали. Команда Newsprom.ru выбыла из игры, и поэтому она уже не участвовала во втором туре этого конкурса.
В этот раз участники из 72.ru принесли лавочку для того, чтобы с неё поставить шестой блок. Присутствующие с огромным интересом наблюдали за этой картиной. Блок был поставлен, а башня из «системников» осталась целой. Все были удивлены. Интерес среди присутствующих нарастает, седьмой блок поставлен, на очереди стоит восьмой. Команда relax72.ru принесла вторую лавочку и поставила её на первую. Блок поставлен, башня шатается, но всё-таки стоит. Перед командой 72.ru стояла сложная задача: поставить девятый блок. Ведущий спросил у них, не желают ли они отказаться от участия в игре. Но 72.ru решили продолжить. С невероятной осторожностью они ставят этот девятый блок, и… удивительно, но башня устояла.
Большинство присутствующих были уверены, что NashGorod.ru откажется от продолжения конкурса. Но команда не собиралась сдаваться. Чтобы достать до вершины башни, пришлось принести третью лавочку. Зрители и участники ушли на более безопасное расстояние, чтобы в случае неудачи падающие блоки не приземлились им на голову. Десятый блок поставлен. Башня почти достигла крыши, она шаталась, но не упала! Отважный участник из NashGorod.ru слегка подтолкнул эту башню, так как смысла продолжать уже не было. Системные блоки с грохотом рухнули на землю. Добавим, что по итогам конкурса никто не пострадал.
Пятый конкурс помог участникам немного успокоиться и снять нервное напряжение, он был самым лёгким и безопасным. Участники прыгали на скакалках, сделанных из компьютерных проводов.
В следующем конкурсе в распоряжении команд оказались клавиатуры, монитор, системные блоки, видеокассета, воздушные шарики, принтер. И из этих предметов им нужно было смастерить человека. Команды принялись за дело. По игровой площадке начали летать воздушные шарики, которые усердно пытались поймать упустившие их участники.
И вот перед зрителями предстало 4 «человека». У команд 72.ru, relax72.ru и NashGorod.ru «люди» оказались чем-то похожи между собой. Отличие состояло в том, что у команды NashGorod.ru был сделан «мальчик», у relax72.ru - «девушка» по имени Джессика с пышной шевелюрой из видеоплёнки, а у 72.ru «голову» их «героини» украшали волосы из воздушных шаров. Newsprom.ru создали женщину будущего (так они сами сказали). Они надели на девушку из своей команды юбку из клавиатур, к ногам были примотаны системные блоки, а воздушные шарики выполняли роль груди.
Заключительным этапом мероприятия был конкурс капитанов, в котором нужно было разбить монитор, помещённый в мешок. Каждый из пяти участников имел право только на 10 ударов. Звук разбитого стекла не прекращался в течение 2 минут. Победившей командой считалась та, которая смогла разбить монитор на самые мелкие осколки.
Итоги соревнований подводились по числу жетонов у каждой команды. Команда Newsprom.ru набрала наименьшее количество жетонов, и соответственно заняла четвёртое место, relax72.ru - третье. А у NashGorod.ru и у 72.ru оказалось одинаковое количество жетонов. Поэтому ведущий устроил для них дополнительное состязание, которое проводилось между капитанами команд: им нужно было поднимать монитор вверх на вытянутые руки. В результате победил капитан интернет-издания 72.ru. Команде Nashgorod.ru досталось почетное второе место.
Все участники соревнований были награждены призами от «Верхнего Бора».