Тюменские барды завершают концертный сезон

Концерт был задуман еще осенью 2008 года. В его основе была идея - собрать все самое лучшее за 10 лет творческой деятельности. Все участники вместе и по отдельности, последние 10 лет шли по пути популяризации жанра авторской песни. Это Михаил и Елена Неуваруевы, Сергей Ломакин, Александр и Татьяна Соловьевы, Марина Дмитриева. У каждого свое видение песни, но этот концерт объединяет всех.
В концерте прозвучат авторские песни, классические и современные произведения жанра. Вместе участниками концерта будет исполнено 10 песен по количеству творческих лет, проведенных на сцене.
Концерт проходит при поддержке Управления по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени.