Тюменские аллергологи бьют тревогу

При этом именно в 2009 году ожидается всплеск поллинозов и других проявлений аллергии в Тюмени, сообщает Nashgorod.ru Центр деловых коммуникаций «Идея».
Это связано с особенностью, происходящей в природе регулярно раз в четыре года, когда значительно повышается уровень опыления. Подобное природное явление характерно для пыльцы березы, которой у нас в городе достаточно. Но дело даже не в ее количестве, а в том, что пыльца березы может распространяться на 400 км от места нахождения деревьев. «Образовавшееся облако пыльцы, - говорит руководитель Центра аллергии и астмы «Парацельс» Наталья Раца, - сразу даст о себе знать появлением насморка, конъюнктивита и приступами бронхиальной астмы у людей, склонных к различным аллергическим реакциям».
Сезонные ухудшения состояния здоровья у пациентов вызваны тем, что значительно повышается уровень концентрации различных природных аллергенов, содержащихся в воздухе. В Центре аллергии и астмы «Парацельс» уже на протяжении нескольких лет проводится мониторинг уровня пыльцы в атмосфере, начиная с весны и до конца летних месяцев. Так, прошлым летом заболеваемость поллинозами была невысокой, поскольку наблюдался низкий уровень пыльцевых волн. В основном в воздухе регистрировались только плесневые грибы, концентрация же пыльцы была минимальной. А вот четыре года назад, как отмечает Наталья Раца, у них был наплыв пациентов. Люди обращались с симптомами бронхиальной астмы – кашлем, удушьем, а также с ринитами, конъюнктивитами. Подобная ситуация скорее всего, возможна и в этом году.
Поллинозы серьезно ухудшают качество жизни человека, не позволяя ему нормально не только работать, но и жить. Поэтому здесь, как и при других заболеваниях, важна профилактика. Люди, страдающие различными формами аллергических заболеваний, должны в течение всего года проходить курсы профилактической терапии. Уже пятый год в Центре аллергии и астмы «Парацельс» пациенты имеют возможность принимать аллергены чешских производителей, не вызывающих побочных эффектов и не требующих еженедельных инъекций в процедурном кабинете.
По мнению аллергологов, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением поллинозов. Зачастую пациенты принимают антигистаминные препараты старого поколения, которые дают множество побочных эффектов, в том числе сонливость, что совершенно недопустимо при вождении автомобиля, и вызывает определенные трудности у работающего человека. Тем более, принимать их приходится длительное время. Главный педиатр г. Тюмени Надежда Казакевич считает, что лечиться, а особенно лечить детей, так как наши дети также подвержены аллергии, следует только у специалистов, начиная лечение задолго до возникновения сезона аллергии. А Наталья Раца убеждена, чем раньше начато лечение аллергии с использованием новейших лекарственных препаратов, тем выше будет эффект при меньших материальных затратах.