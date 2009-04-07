Тюменские аллергологи бьют тревогу

Сезонные ухудшения состояния здоровья у пациентов вызваны тем, что значительно повышается уровень концентрации различных природных аллергенов, содержащихся в воздухе. В Центре аллергии и астмы «Парацельс» уже на протяжении нескольких лет проводится мониторинг уровня пыльцы в атмосфере, начиная с весны и до конца летних месяцев. Так, прошлым летом заболеваемость поллинозами была невысокой, поскольку наблюдался низкий уровень пыльцевых волн. В основном в воздухе регистрировались только плесневые грибы, концентрация же пыльцы была минимальной. А вот четыре года назад, как отмечает Наталья Раца, у них был наплыв пациентов. Люди обращались с симптомами бронхиальной астмы – кашлем, удушьем, а также с ринитами, конъюнктивитами. Подобная ситуация скорее всего, возможна и в этом году.