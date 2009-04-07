Тысячи сургутян познакомились с творчеством Джека Лондона

Напомним, мероприятия в его рамках прошли в Сургуте с 25 февраля по 5 апреля.
За это время три тысячи книг с произведениями Джека Лондона, изданные на двух языках, были розданы сургутянам бесплатно. С творчеством американского писателя познакомились тысячи сургутян, многие также стали победителями различных конкурсов и викторин, которые проходили в рамках проекта. Как сообщила телекомпания «СургутИнформТВ», в школах, вузах и библиотеках прошли десятки мероприятий, посвященных творчеству Джека Лондона.
Организаторы проекта в Сургуте полагают, что акция удалась, и планируют продолжить традицию массового чтения. Если не будет проблем с финансированием, то в следующем году стартует еще один проект «Перечитывая классику», где будет обсуждаться творчество российских авторов.