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Тысячи сургутян познакомились с творчеством Джека Лондона

7 апреля 2009, 16:43
В Сургуте завершился международный проект «Большое чтение на 60-й параллели».
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Югра

Напомним, мероприятия в его рамках прошли в Сургуте с 25 февраля по 5 апреля.

За это время три тысячи книг с произведениями Джека Лондона, изданные на двух языках, были розданы сургутянам бесплатно. С творчеством американского писателя познакомились тысячи сургутян, многие также стали победителями различных конкурсов и викторин, которые проходили в рамках проекта. Как сообщила телекомпания «СургутИнформТВ», в школах, вузах и библиотеках прошли десятки мероприятий, посвященных творчеству Джека Лондона.

Организаторы проекта в Сургуте полагают, что акция удалась, и планируют продолжить традицию массового чтения. Если не будет проблем с финансированием, то в следующем году стартует еще один проект «Перечитывая классику», где будет обсуждаться творчество российских авторов.

#Новости#Югра#Литература#Таня#Культура
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