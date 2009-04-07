Спутник для измерения формы Земли начал работу

В рамках своей миссии GOCE должен провести сверхточное измерение гравитационного поля Земли, по которому и будет определена форма нашей планеты. Для выполнения этой задачи на борту аппарата имеется три пары акселерометров, которые будут измерять проекцию ускорения свободного падения на три перпендикулярные оси. Данные приборы являются крайне чувствительными, поэтому в настоящее время специалисты проводят их тестирование, чтобы убедиться, что устройства не пострадали в результате вибраций при старте.