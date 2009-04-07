Спутник для измерения формы Земли начал работу

В частности, специалисты провели предварительное тестирование акселерометров (приборов для измерения проекции ускорения на выбранное направление) спутника и включили его ионный двигатель.
В рамках своей миссии GOCE должен провести сверхточное измерение гравитационного поля Земли, по которому и будет определена форма нашей планеты. Для выполнения этой задачи на борту аппарата имеется три пары акселерометров, которые будут измерять проекцию ускорения свободного падения на три перпендикулярные оси. Данные приборы являются крайне чувствительными, поэтому в настоящее время специалисты проводят их тестирование, чтобы убедиться, что устройства не пострадали в результате вибраций при старте.
Кроме этого инженеры успешно запустили ионный двигатель спутника. В отличие от большинства космических аппаратов GOCE будет двигаться вокруг Земли по достаточно низкой орбите, где имеются остатки атмосферы. Двигатель нужен для того, чтобы компенсировать сопротивление этих остатков.
В качестве топлива двигатель использует ксенон. При помощи электрических разрядов, энергия для которых получается от солнечных батарей, атомы этого газа превращаются в ионы, которые отправляются в сопло под воздействием магнитного поля. Двигатель обеспечивает очень маленькую, но стабильную тягу, чтобы не вносить дополнительные погрешности в измерения, проводимые акселерометрами.
Напомним, что GOCE был выведен на орбиту 17 марта 2009 года при помощи российской ракеты-носителя "Рокот", запущенной с космодрома Плесецк. До этого момента запуск неоднократно откладывался по техническим причинам.