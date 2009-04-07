Сегодня День рождения Рунета

В 2009 году российскому сегменту Всемирной сети исполняется 15 лет, сообщает портал calend.ru.
7 апреля 1994 года был зарегистрирован для России домен .Ru и внесен в международную базе данных национальных доменов верхнего уровня. Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени было подписано Соглашение «О порядке администрирования зоны RU».
Тем самым Россия была официально признана как государство, представленное в Интернете.
Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы, первые доменные имена. До этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.