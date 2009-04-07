Сегодня День рождения Рунета

Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы, первые доменные имена. До этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.