Самый стрессовый день недели - вторник

Социологи уверены, что работа в стрессовой ситуации может привести к проблемам со здоровьем, поэтому важно защитить себя и свести стрессовую ситуация к минимому. Более 53 процентов опрошенных признали, что зачастую большую часть понедельника они тратят на все что угодно, только не на работу. И почти каждый пятый работник покидает офис во вторник, задержавшись на работе дольше положенного времени, для того чтобы наверстать упущенное.