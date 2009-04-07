Самый стрессовый день недели - вторник

Самым тяжелым временем, согласно исследованию, оказался полдень вторника, а именно 11:45. К этому моменту у сотрудников наступает максимальная рабочая нагрузка, что влечет за собой задержки на работе, чтобы наверстать упущенное. "Понедельник, который традиционно считается тяжелым днем после выходных, на самом деле таким не является. Самый стрессовый момент рабочей недели – за 15 минут до полудня во вторник, когда мы уже входим по-настоящему в рабочее настроение. Многие даже готовы отказываться от ланча, понимая объем работы, который им предстоит выполнить на неделе", - приводит слова исследователя Грэма Уотерса "The Daily Telegraph".
Именно во вторник большинство сотрудников начинают наверстывать упущенное в первой половине дня. "Традиционно у людей сложилось впечатление, что понедельник является наихудшим днем недели, но это не так. С точки зрения рабочей нагрузки и уровня стресса именно вторник является самым стрессовым днем", - продолжает исследователь.
Социологи уверены, что работа в стрессовой ситуации может привести к проблемам со здоровьем, поэтому важно защитить себя и свести стрессовую ситуация к минимому. Более 53 процентов опрошенных признали, что зачастую большую часть понедельника они тратят на все что угодно, только не на работу. И почти каждый пятый работник покидает офис во вторник, задержавшись на работе дольше положенного времени, для того чтобы наверстать упущенное.
Более половины из 3000 опрошенных британцев также заявили, что они регулярно задерживаются на работе и испытывают психическое или эмоциональное напряжение в течение рабочей недели. Каждый пятый заявил, что находится в стрессе каждый день и стресс является частью их работы. Каждый десятый винит в этом своего босса и 9 процентов обвиняют своих коллег.
"Вызывает озабоченность то, что так много людей страдают от стресса, так как это часто приводит к плохому аппетиту и может оказать негативное воздействие на пищеварительную систему", - подчеркнул диетолог Фион Хантер, добавив, что в состоянии стресса "надо пить много жидкости и принимать препараты, повышающие иммунную систему".