Россия - одна из самых непривлекательных стран для прямых инвесторов

В опросе EMPEA и Coller участвовали 156 институциональных инвесторов (пенсионных и хедж-фондов, эндаументов) и богатых семей из разных регионов с разным объемом активов. Исследование демонстрирует, что прямые инвесторы не потеряли интереса к работе в развивающихся странах: 78% инвесторов этих фондов готовы в ближайшие пять лет увеличить вложения, 49% - в ближайшие два года. Из тех, кто не работает на развивающихся рынках, 35% готовы выделить деньги в нынешнем и следующем годах.