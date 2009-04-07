Россия - одна из самых непривлекательных стран для прямых инвесторов

Чтобы рискнуть вложиться в нее, инвесторам нужна доходность, сравнимая с африканской, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Ассоциации фондов прямых инвестиций на развивающихся рынках (EMPEA) и фонда Coller Capital.
В опросе EMPEA и Coller участвовали 156 институциональных инвесторов (пенсионных и хедж-фондов, эндаументов) и богатых семей из разных регионов с разным объемом активов. Исследование демонстрирует, что прямые инвесторы не потеряли интереса к работе в развивающихся странах: 78% инвесторов этих фондов готовы в ближайшие пять лет увеличить вложения, 49% - в ближайшие два года. Из тех, кто не работает на развивающихся рынках, 35% готовы выделить деньги в нынешнем и следующем годах.
"Экономики развивающихся стран - единственные, что продолжают расти", - цитирует газета президента EMPEA Сару Александер. Более того, благодаря кризису, цены на активы в развивающихся странах серьезно упали, и у работающих там фондов появились чрезвычайно заманчивые перспективы.
Однако направление инвестиций меняется. Наибольшим интересом инвесторов в ближайшие 12 месяцев пользуются Китай, Бразилия и Индия. Россия откололась от БРИК, отмечает партнер Coller Эрвин Роэкс. По прогнозу Всемирного банка, ВВП России в 2009 году сократится на 4,5%, Китая - вырастет на 6,5%, Бразилии - на 0,5%. Таким образом Россия и страны СНГ опустились с 6-го места в прошлом году на 9-е. Почти три четверти инвесторов считают регион непривлекательным в ближайший год.
Более того, Россия - единственный из представленных в исследовании регионов, который потеряет больше инвесторов, чем сумеет привлечь. Премия за риск, или потенциальная доходность, которой требуют инвесторы, чтобы вложить деньги в Россию, самая высокая из всех рассмотренных регионов (8,4% по сравнению с инвестициями на развитых рынках). Она сопоставима только с аналогичной премией в странах Африки южнее Сахары (за исключением ЮАР).
По мнению Александер, инвесторы, не очень хорошо знакомые с ситуацией в России, опасаются, что их долгосрочные инвестиции могут пострадать из-за вмешательства властей. Но есть иностранные фонды, прекрасно разбирающиеся в хитросплетениях российской жизни и успешно работающие в России, заключает она.
Единственная страна, у которой этот показатель упал, - Бразилия (на 0,5 п. п. до 6,4%), она в ближайшие год-два может рассчитывать на наибольший нетто-приток инвесторов: вложить деньги готовы 17% уже работающих в ней и 11% еще не работающих, сократить - только 7%.