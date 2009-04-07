Рособрнадзор опубликовал список сайтов, торгующих фальшивыми заданиями и ответами ЕГЭ

Рособрнадзор призвал выпускников школ не покупать ответы к заданиям ЕГЭ, чтобы не стать жертвой спекуляций, сообщает официальный информационный портал ЕГЭ.
В сообщении подчеркивается, что современные технологии проведения ЕГЭ исключают возможность заранее получить ответы на экзаменационные задания.
На всех этапах подготовки и проведения ЕГЭ жестко соблюдаются условия информационной безопасности. Каждый индивидуальный комплект участника ЕГЭ, состоящий из бланков ответов и контрольного измерительного материала – индивидуален. Специальные доставочные пакеты с экзаменационными материалами доставляются в пункты проведения ЕГЭ непосредственно в день экзамена. Специальные запечатанные индивидуальные пакеты с заданиями вскрываются в присутствии выпускников и организаторов экзамена, говорится в сообщении.
"Любые предлагаемые в интернете "ответы к заданиям ЕГЭ" являются профанацией и попыткой мошенников заработать деньги за счет наивности и доверчивости выпускников, абитуриентов и их родителей", – заявляют специалисты. В связи с этим Рособрнадзор призывает воздержаться от обращений к подобным лицам, чтобы не стать жертвой спекуляций на предэкзаменационной нервной обстановке.
Полный список опубликован на официальном информационном портале ЕГЭ.
Рособрнадзор также призывает школьников и их родителей сообщать о сомнительных предложениях на других сайтах в ведомство по электронной почте и предупреждает создателей подобных сайтов о гражданско-правовой и уголовной ответственности.