Рособрнадзор опубликовал список сайтов, торгующих фальшивыми заданиями и ответами ЕГЭ

"Любые предлагаемые в интернете "ответы к заданиям ЕГЭ" являются профанацией и попыткой мошенников заработать деньги за счет наивности и доверчивости выпускников, абитуриентов и их родителей", – заявляют специалисты. В связи с этим Рособрнадзор призывает воздержаться от обращений к подобным лицам, чтобы не стать жертвой спекуляций на предэкзаменационной нервной обстановке.