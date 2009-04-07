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Рособрнадзор опубликовал список сайтов, торгующих фальшивыми заданиями и ответами ЕГЭ

7 апреля 2009, 17:16
Рособрнадзор опубликовал список "черных сайтов", на которых выпускникам и их родителям предлагается купить задания и ответы ЕГЭ. В него вошли 87 сомнительных ресурсов, "предоставляющих недостоверную информацию".

Рособрнадзор призвал выпускников школ не покупать ответы к заданиям ЕГЭ, чтобы не стать жертвой спекуляций, сообщает официальный информационный портал ЕГЭ.

В сообщении подчеркивается, что современные технологии проведения ЕГЭ исключают возможность заранее получить ответы на экзаменационные задания.

На всех этапах подготовки и проведения ЕГЭ жестко соблюдаются условия информационной безопасности. Каждый индивидуальный комплект участника ЕГЭ, состоящий из бланков ответов и контрольного измерительного материала – индивидуален. Специальные доставочные пакеты с экзаменационными материалами доставляются в пункты проведения ЕГЭ непосредственно в день экзамена. Специальные запечатанные индивидуальные пакеты с заданиями вскрываются в присутствии выпускников и организаторов экзамена, говорится в сообщении.

"Любые предлагаемые в интернете "ответы к заданиям ЕГЭ" являются профанацией и попыткой мошенников заработать деньги за счет наивности и доверчивости выпускников, абитуриентов и их родителей", – заявляют специалисты. В связи с этим Рособрнадзор призывает воздержаться от обращений к подобным лицам, чтобы не стать жертвой спекуляций на предэкзаменационной нервной обстановке.

Полный список опубликован на официальном информационном портале ЕГЭ.

Рособрнадзор также призывает школьников и их родителей сообщать о сомнительных предложениях на других сайтах в ведомство по электронной почте и предупреждает создателей подобных сайтов о гражданско-правовой и уголовной ответственности.

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