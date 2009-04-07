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Проблемы онкологии обсудят в Тюмени

7 апреля 2009, 14:14
Организация онкологической помощи населению станет основной темой для обсуждения на Совете по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографической политике, который пройдет сегодня в правительстве Тюменской области под председательством губернатора Владимира Якушева.
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Тюмень

Участники Совета ознакомятся с информацией о выполнении ранее принятых Советом решений Совета, утвердят план реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Тюменской области в 2009 году. Директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков доложит об организации лечения и профилактики онкологических заболеваний.

Также вниманию участников Совета будет представлен доклад главного врача городской поликлиники № 6 Галины Ковалевой «Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний в первичном звене здравоохранения». О тюменском областном онкологическом диспансере расскажет его главный врач Андрей Синяков, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.

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