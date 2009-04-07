Проблемы онкологии обсудят в Тюмени

Организация онкологической помощи населению станет основной темой для обсуждения на Совете по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографической политике, который пройдет сегодня в правительстве Тюменской области под председательством губернатора Владимира Якушева.

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