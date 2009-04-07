Проблемы онкологии обсудят в Тюмени

Участники Совета ознакомятся с информацией о выполнении ранее принятых Советом решений Совета, утвердят план реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Тюменской области в 2009 году. Директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков доложит об организации лечения и профилактики онкологических заболеваний.
Также вниманию участников Совета будет представлен доклад главного врача городской поликлиники № 6 Галины Ковалевой «Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний в первичном звене здравоохранения». О тюменском областном онкологическом диспансере расскажет его главный врач Андрей Синяков, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.