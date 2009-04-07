Правительство планирует сделать АвтоВАЗ "мировым брендом" за 3 года

Как сообщалось ранее, 30 марта 2009 г. премьер-министр Владимир Путин на совещании по вопросу развития автопрома в Тольятти сообщил, что для восстановления платежеспособности АвтоВАЗа будет внесен имущественный взнос в ГК "Ростехнологии" в размере 25 млрд. руб. Затем "Ростехнологии" предоставят АвтоВАЗу беспроцентную ссуду. При этом предусматривается возможность конвертации этих средств в акции АвтоВАЗа. Председатель правительства также отметил, что эта ссуда "может быть продолжена, если, проанализировав ситуацию, через год поймем, что такая потребность необходима". В. Путин поручил до 10 мая подготовить все необходимые документы для осуществления данного имущественного взноса.