Правительство планирует сделать АвтоВАЗ "мировым брендом" за 3 года

Такое мнение министр высказал в Госдуме, отвечая на опасения, высказанные депутатом от ЛДПР Юрием Коганом, в том, что средства, предоставляемые предприятию, способны только "заткнуть дыры".
Как сообщалось ранее, 30 марта 2009 г. премьер-министр Владимир Путин на совещании по вопросу развития автопрома в Тольятти сообщил, что для восстановления платежеспособности АвтоВАЗа будет внесен имущественный взнос в ГК "Ростехнологии" в размере 25 млрд. руб. Затем "Ростехнологии" предоставят АвтоВАЗу беспроцентную ссуду. При этом предусматривается возможность конвертации этих средств в акции АвтоВАЗа. Председатель правительства также отметил, что эта ссуда "может быть продолжена, если, проанализировав ситуацию, через год поймем, что такая потребность необходима". В. Путин поручил до 10 мая подготовить все необходимые документы для осуществления данного имущественного взноса.
А. Кудрин напомнил в Госдуме, что данная сумма – это только часть поддержки, которую государство берет на себя в лице госкорпорации "Ростехнологии". "Сейчас это "расшивка", но за этим уже взяты обязательства на 98 млрд. руб. по вложениям в новые современные мощности, чтобы АвтоВАЗ начал выпускать новые автомобили, способные конкурировать с мировыми образцами", – отметил А. Кудрин. "Я надеюсь, мы добьемся того, что в течение трех лет АвтоВАЗ выйдет в число мировых брендов", – подчеркнул вице-премьер.