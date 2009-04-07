На МКС сменился командир экипажа

Предыдущим командиром был американец Майкл Финк, который в настоящее время готовится к возвращению на Землю.
Планируется, что российский космонавт будет руководить 19-ой и 20-ой экспедициями на космическую станцию. Напомним, что после окончания работы 19-ой экспедиции в мае 2009 года экипаж МКС будет увеличен до шести человек.
Падалка пробудет на МКС главным до осени 2009 года, когда его сменит космонавт ESA Фрэнк де Винн, который станет первым командиром Международной космической станции от Европейского космического агентства.
В настоящее время на МКС находится шесть человек: Геннадий Падалка, Майкл Баррат, Коити Ваката (Koichi Wakata), Майкл Финк, Юрий Лончаков и космический турист Чарльз Симони. Последние трое должны в ближайшее время вернуться на Землю на борту космического корабля "Союз ТМА-13", отстыковка которого запланирована на 8 апреля на 7 часов 52 минуты по московскому времени.
Напомним, что отстыковка была задержана на один день в связи с тем, что предполагаемое место приземления экипажа в Казахстане оказалось заболоченным. Этот факт был выявлен в результате осмотра данного места на вертолетах.