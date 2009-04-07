На МКС сменился командир экипажа

В настоящее время на МКС находится шесть человек: Геннадий Падалка, Майкл Баррат, Коити Ваката (Koichi Wakata), Майкл Финк, Юрий Лончаков и космический турист Чарльз Симони. Последние трое должны в ближайшее время вернуться на Землю на борту космического корабля "Союз ТМА-13", отстыковка которого запланирована на 8 апреля на 7 часов 52 минуты по московскому времени.