Motorola испытала сеть сотовой связи четвертого поколения

В этой сети видеоконтент передавался на мониторы, расположенные в движущемся фургоне.
Скорость передачи данных в тестируемой сети превышала десять мегабит в секунду. Единственный сбой ходе десятиминутного тестирования произошел, когда оборудование в движущемся фургоне переключалось между базовыми станциями. В этот момент трансляция прервалась примерно на три секунды.
Представители Motorola подчеркивают, что в настоящее время инженеры компании работают над устранением этого недостатка. Затем Motorola начнет серийный выпуск оборудования для LTE-сетей. Это произойдет в конце 2009 года.
Скорость передачи данных в современных сетях 3G составляет, как правило, от трех до пяти мегабит в секунду. Во время тестирования технологии LTE скорость передачи данных равнялась 10-15 мегабитам в секунду. Вблизи от базовой станции она превышала 25 мегабит в секунду.
В настоящее время основным конкурентом сетей сотовой связи четвертого поколения, построенных по технологии LTE, является беспроводная связь WiMax. Скорость передачи данных в сети WiMax достигает 75 мегабит в секунду. Главный сторонник WiMax - компания Intel.
Недавно заведующий продажами и производством компании Nokia Ансси Ваньоки (Anssi Vanjoki) назвал стандарт WiMax бесперспективным. Он уверен, что к 2015 году широкое распространение получат сети LTE, а WiMax разделит судьбу видеостандарта Betamax, который в свое время был вытеснен кассетами VHS.
Первые мобильники Nokia, поддерживающие сети LTE, появятся в 2010 году. Осенью прошлого года компания Nokia Siemens Networks начала выпуск оборудования для сетей 4G стандарта LTE. Ожидается, что первую такую сеть в начале 2010 года запустит американский оператор Verizon.