Motorola испытала сеть сотовой связи четвертого поколения

Недавно заведующий продажами и производством компании Nokia Ансси Ваньоки (Anssi Vanjoki) назвал стандарт WiMax бесперспективным. Он уверен, что к 2015 году широкое распространение получат сети LTE, а WiMax разделит судьбу видеостандарта Betamax, который в свое время был вытеснен кассетами VHS.