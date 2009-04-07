Минобороны обеспечит все казармы спутниковым телевидением

По данным издания, с 2009 по 2011 годы будет закуплено все необходимое оборудование: на радиоузлы выделено 65 миллионов рублей, на телевизоры - 112 миллионов рублей, на приборы для приема спутникового телевизионного сигнала - 18 миллионов рублей. В пакет цифровых услуг для военных будут включены доступ к телеканалу "Звезда", радио "Звезда-FM", а также к региональным телеканалам и радиостанциям. Среди прочего ожидается, что на флотах и военных базах за пределами России будет создана специальная сеть телерадиостудий. Регулировать деятельность обновленной системы будет компания "Оборонсервис".