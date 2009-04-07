Минобороны обеспечит все казармы спутниковым телевидением

Совершенствование системы информационного обеспечения военнослужащих будет проведено в рамках реализации плана социального развития Вооруженных сил страны. Проект будет осуществлен в три этапа. Так, с 2009 по 2012 год ведомство планирует запустить электронные версии печатных военных СМИ и перевести телевизионное вещание в гарнизонах в цифровой формат. В 2013-2017 годах Минобороны собирается предоставить 85 процентам военнослужащих доступ в интернет, а также увеличить объем специализированных печатных СМИ.
С 2017 по 2020 год все казармы и общежития для военных будут оснащены оборудованием для просмотра спутниковых и кабельных телевизионных каналов. Кроме того, на третьем этапе реализации инициативы военные смогут получить доступ в Сеть непосредственно из своей части (однако этот доступ будет ограничен), а также будут получать газеты по подписке (из расчета 20 газет на 100 человек).
Министерство намерено улучшить качество печати ведомственной газеты "Красная звезда". В состав ее редакции могут быть включены некоторые региональные издания. По словам начальника Главного управления воспитательной работы (ГУВР) генерала-лейтенанта Анатолия Башлакова, этот шаг позволит "нарастить творческий потенциал, расширить корреспондентскую сеть и диапазон услуг".
По данным издания, с 2009 по 2011 годы будет закуплено все необходимое оборудование: на радиоузлы выделено 65 миллионов рублей, на телевизоры - 112 миллионов рублей, на приборы для приема спутникового телевизионного сигнала - 18 миллионов рублей. В пакет цифровых услуг для военных будут включены доступ к телеканалу "Звезда", радио "Звезда-FM", а также к региональным телеканалам и радиостанциям. Среди прочего ожидается, что на флотах и военных базах за пределами России будет создана специальная сеть телерадиостудий. Регулировать деятельность обновленной системы будет компания "Оборонсервис".
Таким образом, министерство намерено улучшить качество информационного обслуживания военных. По данным ведомства, всего лишь 11 процентов российских военнослужащих считают качество предоставляемых им информационных услуг удовлетворительным. Доступ к обновленной системе информационного обеспечения получат как сами военнослужащие и члены семей офицеров, так и гражданский персонал ВС, ветераны и военные пенсионеры.