Lada опередила по популярности в Германии Jaguar, Saab и Land Rover

По итогам первого квартала рост продаж Lada Deutschland GmbH, официального импортера "АвтоВАЗа" в Германии, составил 154% с показателем 1 397 машин.
Таким образом, модели Lada поднимаются в рейтинге самых продаваемых машин на немецком рынке. В январе вазовские машины заняли в этом списке 31-е место, переместившись с 34-го. "Лады" по популярности в Германии обошли, в частности, Jaguar и Saab, а в феврале – еще и Lancia.
В марте Lada по продажам опередила британскую марку Land Rover и заняла 29-е место.
Как сообщает агентство, росту спроса на российские автомобили во многом способствует введение "премии за утилизацию", с учетом которой цена Lada Kalina в базовой комплектации составляет 6 000 евро.