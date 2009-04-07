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Lada опередила по популярности в Германии Jaguar, Saab и Land Rover

7 апреля 2009, 13:25
Продажи автомобилей российской марки Lada в Германии в марте выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 653 единиц.

По итогам первого квартала рост продаж Lada Deutschland GmbH, официального импортера "АвтоВАЗа" в Германии, составил 154% с показателем 1 397 машин.

Таким образом, модели Lada поднимаются в рейтинге самых продаваемых машин на немецком рынке. В январе вазовские машины заняли в этом списке 31-е место, переместившись с 34-го. "Лады" по популярности в Германии обошли, в частности, Jaguar и Saab, а в феврале – еще и Lancia.

В марте Lada по продажам опередила британскую марку Land Rover и заняла 29-е место.

Как сообщает агентство, росту спроса на российские автомобили во многом способствует введение "премии за утилизацию", с учетом которой цена Lada Kalina в базовой комплектации составляет 6 000 евро.

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