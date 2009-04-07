Lada опередила по популярности в Германии Jaguar, Saab и Land Rover

Таким образом, модели Lada поднимаются в рейтинге самых продаваемых машин на немецком рынке. В январе вазовские машины заняли в этом списке 31-е место, переместившись с 34-го. "Лады" по популярности в Германии обошли, в частности, Jaguar и Saab, а в феврале – еще и Lancia.