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Итальянцы выпустили десктоп-конструктор за 99 евро

7 апреля 2009, 09:36
Итальянская компания Abaco представила ультрадешевый десктоп (неттоп) Primo. Его цена начинается от 99 евро. Об этом сообщается на сайте Abaco.

За 99 евро доступен неттоп Primo в минимальной комплектации. Он оснащен 1,6-гигагерцевым процессором Intel Atom, четырехгигабайтным флэш-накопителем и 512 мегабайтами оперативной памяти.

Отметим, что за 99 евро Abaco предлагает лишь набор комплектующих, собирать которые придется самостоятельно. За собранный неттоп Abaco Primo в минимальной конфигурации придется заплатить 111,5 евро.

В максимально доступной конфигурации Abaco Primo стоит 439,5 евро. Она включает 1,6-гигагерцевый процессор Intel Atоm, два гигабайта оперативной памяти, терабайтный винчестер, DVD-привод, модули Wi-Fi и Bluetooth. Все версии Primo могут поставляться как без операционной системы, так и с XUbuntu Linux.

Лидером рынка неттопов является Asus. Свой первый ультрабюджетный десктоп эта компания выпустила в середине 2008 года. Вскоре аналогичные ПК начала выпускать компания MSI. Средняя стоимость неттопов Asus и MSI составляет около 300 долларов, что соответствует 223 евро.

#Новости#Италия#Технологии#Таня
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