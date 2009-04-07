Итальянцы выпустили десктоп-конструктор за 99 евро

За 99 евро доступен неттоп Primo в минимальной комплектации. Он оснащен 1,6-гигагерцевым процессором Intel Atom, четырехгигабайтным флэш-накопителем и 512 мегабайтами оперативной памяти.
Отметим, что за 99 евро Abaco предлагает лишь набор комплектующих, собирать которые придется самостоятельно. За собранный неттоп Abaco Primo в минимальной конфигурации придется заплатить 111,5 евро.
В максимально доступной конфигурации Abaco Primo стоит 439,5 евро. Она включает 1,6-гигагерцевый процессор Intel Atоm, два гигабайта оперативной памяти, терабайтный винчестер, DVD-привод, модули Wi-Fi и Bluetooth. Все версии Primo могут поставляться как без операционной системы, так и с XUbuntu Linux.
Лидером рынка неттопов является Asus. Свой первый ультрабюджетный десктоп эта компания выпустила в середине 2008 года. Вскоре аналогичные ПК начала выпускать компания MSI. Средняя стоимость неттопов Asus и MSI составляет около 300 долларов, что соответствует 223 евро.