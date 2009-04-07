Итальянцы выпустили десктоп-конструктор за 99 евро

В максимально доступной конфигурации Abaco Primo стоит 439,5 евро. Она включает 1,6-гигагерцевый процессор Intel Atоm, два гигабайта оперативной памяти, терабайтный винчестер, DVD-привод, модули Wi-Fi и Bluetooth. Все версии Primo могут поставляться как без операционной системы, так и с XUbuntu Linux.