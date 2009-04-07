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Губернатор Тюменской области найдет виновных в нарушении земельного законодательства

7 апреля 2009, 10:37
В сентябре минувшего года многопрофильная фирма ООО «Априори», являющаяся субъектом малого бизнеса, обратилась в департамент имущественных отношений с заявлением о приватизации земельного участка площадью 1519 квадратных метров под существующей производственной базой.

Согласно Земельному кодексу РФ исполнительный орган государственной власти принимает решение о предоставлении земельного участка на праве собственности в месячный срок со дня поступления обращения. В течение полугода коммерческая фирма не дождалась от департамента соответствующих действий, поэтому обратилась в прокуратуру Тюменской области.

В ходе прокурорской проверки доводы ООО «Априори» подтвердились. В период с сентября 2008 года по март 2009 года заявление ООО «Априори» «побывало» в шести отделах департамента имущественных отношений, но так и не было рассмотрено по существу. Коммерческая организация дважды просила департамент разобраться в сложившейся ситуации и дать официальный ответ о приватизации либо отказе в приватизации испрашиваемого земельного участка, но все безрезультатно – сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре Тюменской области.

Прокурор Тюменской области внес в адрес губернатора области представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и привлечь виновных лиц департамента имущественных отношений Тюменской области к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Прокуратура#Законодательство#Ксения#Общество
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