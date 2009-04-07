Губернатор Тюменской области найдет виновных в нарушении земельного законодательства

В ходе прокурорской проверки доводы ООО «Априори» подтвердились. В период с сентября 2008 года по март 2009 года заявление ООО «Априори» «побывало» в шести отделах департамента имущественных отношений, но так и не было рассмотрено по существу. Коммерческая организация дважды просила департамент разобраться в сложившейся ситуации и дать официальный ответ о приватизации либо отказе в приватизации испрашиваемого земельного участка, но все безрезультатно – сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре Тюменской области.