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Государство отказалось помогать российскому кинематографу

7 апреля 2009, 17:49
В нынешнем году не будет запущено в производство ни одной новой художественной кинокартины. "Будет лишь продолжаться работа над теми лентами, которые были начаты в прошлом году", - пояснил министр культуры РФ Александр Авдеев, выступая на заседании комитета Госдумы по культуре.

В нынешнем году не будет запущено в производство ни одной новой художественной кинокартины. "Будет лишь продолжаться работа над теми лентами, которые были начаты в прошлом году", - пояснил министр культуры РФ Александр Авдеев, выступая на заседании комитета Госдумы по культуре, сообщает телеканал "Вести".

"Была такая идея - выделять деньги на художественное кино, сокращая при этом количество документальных и анимационных картин. Но это привело бы к закрытию студий неигрового и детского кино, что повлекло бы безработицу. Этого также не произойдет", - добавил министр.

По словам Авдеева, на детское и документальное кино будет выделено около 500 миллионов рублей. "Таким образом, мы сохраним прежние пропорции между художественными и неигровыми фильмами и избежим безработицы", - считает он.

В целом на культурную отрасль в этом году из бюджета, по словам Авдеева, выделено 76,7 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. На кинематограф отведено 4,3 миллиарда рублей. "Мы входим в новый период и, прежде всего, он новый для киноиндустрии. С 2010 года мы переходим на субсидирование киноотрасли", - сказал он. Также в кинематографе будут введены конкурсы, которые будут определять фильмы, достойные финансирования.

Напомним, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Сергей Зернов заявлял, что государство будет помогать отечественному кинематографу материально. В частности, сообщалось, что отечественные картины, которые снимались без господдержки и производство которых либо уже остановилось, либо может быть остановлено из-за нехватки денег, получат дополнительное финансирование от Минкультуры.

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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