Государство отказалось помогать российскому кинематографу

В целом на культурную отрасль в этом году из бюджета, по словам Авдеева, выделено 76,7 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. На кинематограф отведено 4,3 миллиарда рублей. "Мы входим в новый период и, прежде всего, он новый для киноиндустрии. С 2010 года мы переходим на субсидирование киноотрасли", - сказал он. Также в кинематографе будут введены конкурсы, которые будут определять фильмы, достойные финансирования.