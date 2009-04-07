Госдума защитит детей от жестокости и насилия в СМИ

В последнем случае речь идет, например, об излишне натуралистическом показе несчастных случаев. К такой информации дети смогут получать доступ в зависимости от попадания в одну из четырех возрастных категорий, которые предлагают ввести законодатели: до 6 лет, с 6 лет, с 12 лет и с 16 лет. Например, до 6 лет дети могут наблюдать "эпизодическое изображение насилия" при наличии в сюжете "идеи торжества добра над злом", а с 12 лет - услышать с экрана или прочитать в книге "отдельные бранные слова", "не относящиеся к нецензурной брани".