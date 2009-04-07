Госдума защитит детей от жестокости и насилия в СМИ

Об этом пишет газета "Коммерсант" во вторник, 7 апреля.
Как отмечает издание, авторы законопроекта "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предлагают полностью оградить лиц до 18 лет от информации, содержащей нецензурную брань, побуждающей к употреблению наркотиков, табака и алкоголя, "оправдывающей допустимость насилия и жестокости", а также пропагандирующей "отрицание семейных ценностей".
По данным "Коммерсанта", полный запрет предлагается ввести также на порнографию и призывы "к совершению уголовно наказуемых деяний". Под "информацией" в проекте понимаются продукция СМИ, книги, фильмы, компьютерные игры и "иная аудиовизуальная продукция на любых видах носителей", распространяемая по интернету, мобильной связи и "посредством публичных зрелищных мероприятий".
На некоторую информацию предлагается наложить ограниченный запрет - на "описание насилия, жестокости, преступлений и антиобщественных действий" и продукцию, способную "вызвать появление у детей повторяющихся страхов, паники или внушающую им ужас".
В последнем случае речь идет, например, об излишне натуралистическом показе несчастных случаев. К такой информации дети смогут получать доступ в зависимости от попадания в одну из четырех возрастных категорий, которые предлагают ввести законодатели: до 6 лет, с 6 лет, с 12 лет и с 16 лет. Например, до 6 лет дети могут наблюдать "эпизодическое изображение насилия" при наличии в сюжете "идеи торжества добра над злом", а с 12 лет - услышать с экрана или прочитать в книге "отдельные бранные слова", "не относящиеся к нецензурной брани".
Более того, всех производителей предназначенной для детей информации предлагается обязать маркировать ее спецсимволами в зависимости от возрастной категории.
Обязанность проводить возрастную классификацию при этом накладывается на производителя: информация должна быть промаркирована знаками "6-", "6+", "12+" или "16+" в окружности, а запрещенная для детей продукция - знаком "18+" в ромбе.
Как отмечает "Коммерсант", в сопровождающих проект документах говорится о том, что законопроект должен быть рассмотрен Госдумой уже в мае 2009 года, причем в тексте проекта фигурирует 1 июня 2009 года как дата вступления закона в силу.