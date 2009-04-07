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Фонду развития и поддержки предпринимательства Тюменской области – 8 лет

7 апреля 2009, 16:09
В 2001 году распоряжением губернатора Тюменской области был учрежден Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Перед новой организацией были поставлены конкретные задачи по обеспечению оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса в Тюменской области.

Первым генеральным директором Фонда была Галина Владимировна Богданова, с декабря 2008 года – Ольга Леонидовна Езикеева.

Основными направлениями деятельности Фонда являются:

• Информационно-рекламная деятельность;

• Консультационная деятельность;

• Учебно-методическая деятельность;

• Выдача целевых займов.

С 2001 года через Фонд предпринимательства только льготными займами воспользовались свыше 900 предпринимателей. Результатом реальной помощи стало создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов.

Надо отметить, что в Фонде существуют старожилы, которые были свидетелями его создания. Так, Светлана Ивановна Пиминова – директор Голышмановского представительства Фонда предпринимательства и Валерий Васильевич Чистяков – директор Омутинского представительства работают с момента его создания.

Одним из постоянных клиентов Фонда предпринимательства на протяжении восьми лет является ООО «Сибгазсервис» (руководитель – Владимир Николаевич Круглик, с. Голышманово). Предприятие занимается газификацией, строительством газопроводов, водопроводов, газовых котельных, с 2007 года – строительством жилых домов.

Благодаря Фонду предприятие расширило свои объемы производства не только в Голышмановском районе, но и в ряде районов юга области, с малого выросло до среднего бизнеса и создали свыше 100 рабочих мест.

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