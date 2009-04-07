Фонду развития и поддержки предпринимательства Тюменской области – 8 лет

Перед новой организацией были поставлены конкретные задачи по обеспечению оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса в Тюменской области.
Первым генеральным директором Фонда была Галина Владимировна Богданова, с декабря 2008 года – Ольга Леонидовна Езикеева.
Основными направлениями деятельности Фонда являются:
• Информационно-рекламная деятельность;
• Консультационная деятельность;
• Учебно-методическая деятельность;
• Выдача целевых займов.
С 2001 года через Фонд предпринимательства только льготными займами воспользовались свыше 900 предпринимателей. Результатом реальной помощи стало создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов.
Надо отметить, что в Фонде существуют старожилы, которые были свидетелями его создания. Так, Светлана Ивановна Пиминова – директор Голышмановского представительства Фонда предпринимательства и Валерий Васильевич Чистяков – директор Омутинского представительства работают с момента его создания.
Одним из постоянных клиентов Фонда предпринимательства на протяжении восьми лет является ООО «Сибгазсервис» (руководитель – Владимир Николаевич Круглик, с. Голышманово). Предприятие занимается газификацией, строительством газопроводов, водопроводов, газовых котельных, с 2007 года – строительством жилых домов.
Благодаря Фонду предприятие расширило свои объемы производства не только в Голышмановском районе, но и в ряде районов юга области, с малого выросло до среднего бизнеса и создали свыше 100 рабочих мест.