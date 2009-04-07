Фонду развития и поддержки предпринимательства Тюменской области – 8 лет

Надо отметить, что в Фонде существуют старожилы, которые были свидетелями его создания. Так, Светлана Ивановна Пиминова – директор Голышмановского представительства Фонда предпринимательства и Валерий Васильевич Чистяков – директор Омутинского представительства работают с момента его создания.