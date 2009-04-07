ФАС нашла способ снизить стоимость ОСАГО

Как пишет газета "Ведомости", ФАС уже направила в Минфин России проект постановления правительства, который предусматривает снижение цены данного вида страхования: по мнению чиновников, страховщики могут сэкономить, если снизят расходы на ведение дел. Еще большую скидку, как читает ФАС, вводить нельзя - суммы, идущие в фонд выплат и в единый страховой резерв, должны остаться неизменными.
Напомним, что накануне с аналогичным предложением выступил и сам Минфин - в этом ведомстве предложили разрешить страховщикам предлагать своим клиентам скидки на полисы ОСАГО, выбирая из размер на основе собственного финансового состояния. Инициативу ФАС в Минфине пока не комментируют. По словам замдиректора департамента финансовой политики ведомства Веры Балакиревой, снижение тарифов ОСАГО в любом случае пока невозможно - по закону изменять тарифы можно только раз в полгода. А совсем недавно в России как раз начали действовать новые региональные коэффициенты и коэффициенты, зависящие от стажа водителя.
Кроме того, против удешевления ОСАГО протестуют и сами страховщики, опасающиеся появления компаний-пирамид, которые введут демпинговые цены на автострахование, и Росстрахнадзор, который боится, что это повлияет на финансовую устойчивость страховых компаний.
Напомним, что Российский союз автостраховщиков в прошлом месяце предложил повысить базовый тариф ОСАГО на 20-25 процентов. Конкретное предложение РСА планирует направить в правительство ближе к лету 2009 года.