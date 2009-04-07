ФАС нашла способ снизить стоимость ОСАГО

Напомним, что накануне с аналогичным предложением выступил и сам Минфин - в этом ведомстве предложили разрешить страховщикам предлагать своим клиентам скидки на полисы ОСАГО, выбирая из размер на основе собственного финансового состояния. Инициативу ФАС в Минфине пока не комментируют. По словам замдиректора департамента финансовой политики ведомства Веры Балакиревой, снижение тарифов ОСАГО в любом случае пока невозможно - по закону изменять тарифы можно только раз в полгода. А совсем недавно в России как раз начали действовать новые региональные коэффициенты и коэффициенты, зависящие от стажа водителя.