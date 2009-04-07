Директор ФМС открыл приемную в интернете

Ресурс расположен на информационном портале "Страна Закония". Желающий пообщаться с директором ФМС должен сформулировать свой вопрос и набрать его в специально отведенном для этого поле, а также указать в анкете свое имя, Skype-адрес, номер телефона или адрес электронной почты. В том случае, если ведомство посчитает заданный вопрос "проблемным", то свяжется с его автором и назначит время виртуальной встречи с Ромодановским.