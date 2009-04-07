Директор ФМС открыл приемную в интернете

Интернет-кабинет Ромодановского начал работу во вторник, 7 апреля. На странице кабинета можно "осмотреть" как саму приемную, так и "пройтись" по другим служебным помещениям ведомства.
Ресурс расположен на информационном портале "Страна Закония". Желающий пообщаться с директором ФМС должен сформулировать свой вопрос и набрать его в специально отведенном для этого поле, а также указать в анкете свое имя, Skype-адрес, номер телефона или адрес электронной почты. В том случае, если ведомство посчитает заданный вопрос "проблемным", то свяжется с его автором и назначит время виртуальной встречи с Ромодановским.
Кроме того, компьютер посетителя интернет-приемной должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном и наушниками. Также для общения с директором ФМС нужна установленная программа Skype. Согласно информации, размещенной на сайте ФМС, Ромодановский планирует провести свой первый онлайн-прием 10 апреля. Как подчеркнул Полторанин, проект был запущен с целью "упростить возможность людям получить информацию".
Это далеко не первая виртуальная приемная, открытая российскими чиновниками. Так, еще в октябре 2008 года была открыта интернет-приемная Федеральной службы безопасности. Также работает служба приема обращений граждан при МВД.