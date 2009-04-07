Авторадио в Тюмени определило первого претендента на машину

Людмила Сергеевна Храпенкова – сотрудник кадрового отдела Тюменского завода безопасного стекла. Она с детства интересуется историей и краеведением Тюмени, так что эта акция сразу привлекла ее внимание. По ее словам, проверить свои знания для нее гораздо важнее, чем получить главный приз. «Впрочем, если я все же выиграю машину – подарю ее мужу!», - сообщила победительница. Напомним, что в День города «Лада Калина» будет открыто разыграна только между Победителями недели.