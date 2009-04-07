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Авторадио в Тюмени определило первого претендента на машину

7 апреля 2009, 14:57
Акция «Твоя Машина от Авторадио» идет полным ходом, в минувшую субботу определен первый Победитель недели.
Сюжет
Тюмень

Напоминаем, что по условиям акции каждый рабочий день в эфире Авторадио звучит вопрос по истории, краеведению или топонимике нашего города, на который слушателям предстоит дать правильный ответ. В конце каждого дня определяется Победитель Дня, и в субботу пятерым финалистам предлагается добавочный вопрос повышенной сложности, чтобы определить первого среди лучших.

Итак, первым Победителем недели стала Людмила Сергеевна Храпенкова. Сегодня она посетила эфирную студию Авторадио, чтобы получить презенты от Авторадио, а также книгу с автографом от эксперта – писателя Виктора Строгальщикова.

Людмила Сергеевна Храпенкова – сотрудник кадрового отдела Тюменского завода безопасного стекла. Она с детства интересуется историей и краеведением Тюмени, так что эта акция сразу привлекла ее внимание. По ее словам, проверить свои знания для нее гораздо важнее, чем получить главный приз. «Впрочем, если я все же выиграю машину – подарю ее мужу!», - сообщила победительница. Напомним, что в День города «Лада Калина» будет открыто разыграна только между Победителями недели.

Отметим, что это не первая победа Людмилы Сергеевны в эфире Авторадио. Ранее она получала призы за правильные ответы в утреннем эфире на загадки-перевертыши.

#Новости#Автомобили#СМИ#Тюмень#Конкурсы#Транспорт#Ксения#Общество
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