7 апреля – Всемирный день здоровья

7 апреля 1948 г. был принят Устав ВОЗ, который так определил задачи организации: борьба с особо опасными болезнями, разработка международных санитарных правил, улучшение санитарного состояния внешней среды и т. д. В этом году Всемирный день здоровья посвящен теме "Спасем жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях".
Как отмечают эксперты ВОЗ, центры здравоохранения и медперсонал исполняют роль «спасательного круга» для уязвимых во время бедствий людей – в лечении полученных травм, профилактике болезней и удовлетворении медико-санитарных потребностей пострадавших от чрезвычайных ситуаций. По данным ВОЗ, в результате землетрясения в Венчуане (Китай) в мае 2008 года был нанесен ущерб более чем 11 тысяч медицинских учреждений – из-за этого десятки тысяч людей были вынуждены обращаться за медпомощью куда-либо еще. А вот из-за нынешних кризисов в Эфиопии и Газе прервана работа первичных медико-санитарных служб, таких как иммунизация.
Между тем в некоторых странах мира ведется успешная работа по обеспечению безопасности больниц и улучшению готовности для защиты жизни людей. Так, в Мексике специально подготовленные эксперты проверили безопасность 200 медучреждений и определили, какие из них необходимо улучшить. Для улучшения помощи после циклонов и наводнений в Бангладеш были построены многофункциональные учреждения в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства, благодаря которым были спасены тысячи жизней после циклона Сидр в 2007 году. Кроме того, медицинские учреждения, которые сейчас строят в Японии, Пакистане и Перу, устойчивы во время землетрясений.
Если говорить о нашей стране, то МЧС России ежегодно совершенствует деятельность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнению мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. По данным МЧС, за 11 месяцев прошлого года спасено более 90 тыс. человек. В 2008 году более чем на шесть процентов уменьшилось количество пожаров и погибших при них людей. Положительная динамика сохраняется и при обеспечении безопасности людей на водных объектах – гибель удалось снизить на 14%.
Помимо этого, в прошлом году МЧС было проведено беспрецедентное количество гуманитарных операций за рубежом. С начала 2008 года МЧС подготовило и осуществило 27 чрезвычайных гуманитарных операций. Была оказана помощь Таджикистану, Молдове, Косово, Боливии, Мьянме, Палестине, Украине, Приднестровью, Кубе, Киргизии, Сербии и другим странам. Также осуществлена широкомасштабная гуманитарная операция по оказанию помощи Китайской Народной Республике /КНР/ в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в мае 2008 года.
Но наибольшее количество сил и средств МЧС России в 2008 году было задействовано при выполнении гуманитарной операции в Южной Осетии, пострадавшей в результате агрессии грузинских военных. Так, в республику было доставлено свыше 18,5 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе продовольствие, медикаменты, строительные материалы. Пиротехническими подразделениями МЧС на территории Южной Осетии было обнаружено и обезврежено более 2,7 тыс. взрывоопасных предметов. В сжатые сроки выполнены мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения. Восстановлено порядка 400 тысяч кв. метров жилья, налажена работа хлебозавода, школ, больниц, основных систем коммунально-хозяйственной структуры. В республике удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.
Сегодня, во Всемирный день здоровья, прекрасный повод повысить осведомленность населения всей Земли в отношении глобальных приоритетов в области здравоохранения. Во всем мире в этот День проводятся различные мероприятия, посвященные достигнутым успехам, пропаганде безопасных проектов и конструкций медицинских учреждений и более широкому обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям — для спасения жизни людей и улучшения глобального здравоохранения.