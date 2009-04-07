7 апреля – Всемирный день здоровья

Между тем в некоторых странах мира ведется успешная работа по обеспечению безопасности больниц и улучшению готовности для защиты жизни людей. Так, в Мексике специально подготовленные эксперты проверили безопасность 200 медучреждений и определили, какие из них необходимо улучшить. Для улучшения помощи после циклонов и наводнений в Бангладеш были построены многофункциональные учреждения в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства, благодаря которым были спасены тысячи жизней после циклона Сидр в 2007 году. Кроме того, медицинские учреждения, которые сейчас строят в Японии, Пакистане и Перу, устойчивы во время землетрясений.