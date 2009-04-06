Выставка современной графики работает в столице Югры

Графика - это один из самых активно развивающихся и востребованных видов современного искусства. Первая Петербургская международная биеннале прошла в 2002 году и вызвала огромный интерес общественности. На ней было представлено около 600 работ художников из городов России, ближнего зарубежья и Западной Европы.