nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выставка современной графики работает в столице Югры

6 апреля 2009, 16:36
Выставка современной графики «Белые ночи» открылась в картинной галерее Фонда поколений Югры.
Сюжет
Югра

На ней представлены работы художников разных стран и континентов: Австралии, Южной Кореи, Германии, Финляндии, Литвы и Украины. Все произведения входят в коллекцию Петербургской биеннале. Здесь можно увидеть офорты меццо-тинто и аква-тинто, резцовые гравюры, литографию и ксилографию.

Графика - это один из самых активно развивающихся и востребованных видов современного искусства. Первая Петербургская международная биеннале прошла в 2002 году и вызвала огромный интерес общественности. На ней было представлено около 600 работ художников из городов России, ближнего зарубежья и Западной Европы.

«У югорского зрителя есть возможность увидеть различные техники графики. Выставка, прежде всего, имеет познавательный и учебный эффекты. Однако, она будет интересна не только художникам и людям, профессионально близким к искусству, но и широкому зрителю», - отметил, комментируя событие, депутат Думы Югры, генеральный директор исполнительной дирекции фонда Поколений автономного округа Александр Кондырев.

#Новости#Выставки#Югра#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25