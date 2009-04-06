Выставка современной графики работает в столице Югры

На ней представлены работы художников разных стран и континентов: Австралии, Южной Кореи, Германии, Финляндии, Литвы и Украины. Все произведения входят в коллекцию Петербургской биеннале. Здесь можно увидеть офорты меццо-тинто и аква-тинто, резцовые гравюры, литографию и ксилографию.
Графика - это один из самых активно развивающихся и востребованных видов современного искусства. Первая Петербургская международная биеннале прошла в 2002 году и вызвала огромный интерес общественности. На ней было представлено около 600 работ художников из городов России, ближнего зарубежья и Западной Европы.
«У югорского зрителя есть возможность увидеть различные техники графики. Выставка, прежде всего, имеет познавательный и учебный эффекты. Однако, она будет интересна не только художникам и людям, профессионально близким к искусству, но и широкому зрителю», - отметил, комментируя событие, депутат Думы Югры, генеральный директор исполнительной дирекции фонда Поколений автономного округа Александр Кондырев.