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В Тюмени сыграет квартет "Азазелло"

6 апреля 2009, 11:45
26 апреля в Тюменской филармонии - гости из Швейцарии - лауреат международных конкурсов квартетов квартет «АЗАЗЕЛЛО». В составе: Ростислав Кожевников (скрипка), Барбара Кустер (скрипка), Юстина Щлива (альт), Андреас Мюллер (виолончель).
Сюжет
Тюмень

Квартет «Азазелло» был образован девять лет назад. В первый год своего творческого пути коллектив уже был премирован на международном конкурсе камерной музыки в Германии. В 2003 году «Азазелло» стал обладателем первой премии на 10 Международном конкурсе в Цюрихе (Швейцария), а в 2004 году ему была вручена премия "Признание" и вторая премия на конкурсе квартетов немецких государственных консерваторий. В основном квартет играет современную и классическую музыку. В своем творчестве «Азазелло» также обращается к произведениям композиторов-романтиков.

В программе: К. Шимановский Струнный квартет №1, до мажор, соч.37; А. Шнитке Струнный квартет №3; Л. Бетховен Струнный квартет №7, фа мажор, соч.59/1; первое исполнение в Тюмени - Х. Марти «Воспоминания» для струнного квартета (2009 г.)

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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