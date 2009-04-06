В Тюмени сыграет квартет "Азазелло"

Квартет «Азазелло» был образован девять лет назад. В первый год своего творческого пути коллектив уже был премирован на международном конкурсе камерной музыки в Германии. В 2003 году «Азазелло» стал обладателем первой премии на 10 Международном конкурсе в Цюрихе (Швейцария), а в 2004 году ему была вручена премия "Признание" и вторая премия на конкурсе квартетов немецких государственных консерваторий. В основном квартет играет современную и классическую музыку. В своем творчестве «Азазелло» также обращается к произведениям композиторов-романтиков.