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В Тюмени открылся пресс-центр «ФедералПресс»

6 апреля 2009, 10:14
Осенью 2008 года в пяти городах Урала и Сибири прошли пресс-конференции, организованные экспертным информационным каналом «УралПолит.Ru» и посвященные анонсированию межрегиональной Премии «Итоги Года Урала и Сибири – 2008».
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Тюмень

3 апреля в кинозале «Паради» ТРЦ «Фаворит» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию пресс-центра «ФедералПресс» в Тюмени. Открытие пресс-центра совпало с кануном Дня геолога, поэтому после пресс-конференции гостям показали уникальные документальные фильмы о геологии и пригласили на фуршет.

Появление в Тюмени ФедералПресс-Центра поможет расширить возможности для разбора существенных общественно-политических тем. Пресс-центр отличается мобильностью, пресс-конференции будут проводиться в разных точках города, он не будет закреплен только на одной площадке.

#Новости#СМИ#Тюмень#Ксения#Общество
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