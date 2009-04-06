В Тюмени открылся пресс-центр «ФедералПресс»

3 апреля в кинозале «Паради» ТРЦ «Фаворит» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию пресс-центра «ФедералПресс» в Тюмени. Открытие пресс-центра совпало с кануном Дня геолога, поэтому после пресс-конференции гостям показали уникальные документальные фильмы о геологии и пригласили на фуршет.
Появление в Тюмени ФедералПресс-Центра поможет расширить возможности для разбора существенных общественно-политических тем. Пресс-центр отличается мобильностью, пресс-конференции будут проводиться в разных точках города, он не будет закреплен только на одной площадке.