В Тюмени осудили аферистку, ограбившую "Альфа-банк"

Установлено, что с апреля 2008 года она исполняла обязанности заведующей кассой одного из подразделений филиала «Тюменский» ОАО «Альфа-банк», в связи с чем имела доступ к хранилищу денежных средств. Испытывая материальные трудности, Федоровская решила заняться хищением денег у банка. В период с октября по ноябрь завкассой незаконно взяла в хранилище 7,5 тыс. евро, которые впоследствии легализовала, обменяв их на рубли и уплатив текущие платежи по кредитам.