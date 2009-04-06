В Тюмени осудили аферистку, ограбившую "Альфа-банк"

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 45-летней Галины Федоровской, обвиняемой в хищении чужого имущества и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем.
Установлено, что с апреля 2008 года она исполняла обязанности заведующей кассой одного из подразделений филиала «Тюменский» ОАО «Альфа-банк», в связи с чем имела доступ к хранилищу денежных средств. Испытывая материальные трудности, Федоровская решила заняться хищением денег у банка. В период с октября по ноябрь завкассой незаконно взяла в хранилище 7,5 тыс. евро, которые впоследствии легализовала, обменяв их на рубли и уплатив текущие платежи по кредитам.
24 ноября руководство филиала банка объявило о назначении на должность заведующей кассой новой работницы. На 26 число была назначена ревизия. Федоровская, опасаясь разоблачения, попросила одну из своих подчиненных кассиров помочь ей скрыть недостачу, но получила отказ. При этом подчиненная не стала сообщать руководству о махинациях начальницы, надеясь, что предстоящая проверка вскроет недостачу. Между тем, проведенная ревизия хищение евро не выявила.
Узнав об итогах ревизии, кассиры под угрозой разоблачения заставили Федоровскую рассказать руководству филиала о недостаче. Ведь она со временем вскрылась бы и тогда в нечестности могли заподозрить всех сотрудников кассы. 27 ноября в ходе повторной ревизии Федоровская сама представила пачку денег, из которой она похитила 7,5 тыс.евро.
26 декабря аферистку уволили из банка, сообщает прокуратура области.
В суде экс-сотрудница ОАО «Альфа-банк» раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный банку ущерб. Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени доказательств признал Галину Федоровскую виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере) и ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в сумме 5 тыс. рублей.
Кроме того, суд в счет полного возмещения банку причиненного ущерба взыскал с осужденной 6 тыс.534 евро.