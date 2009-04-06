В этом году добыча нефти на юге Тюменской области будет удвоена

Как заявил на пресс-конференции директор Западно-Сибирского научно-исследовательского института геологии и геофизики Игорь Шпуров, «в основном рост будет обеспечен за счет введенных недавно в эксплуатацию месторождений Уватской группы - Урненского и Усть-Тегусского, на которых ТНК-ВР планирует добыть 1,5 млн. тонн нефти.
Основной вклад в рост объемов добычи, по словам Игоря Шпурова, внесла ТНК-ВР, которая разрабатывает Уватскую группу месторождений, сообщает ИА «Север-Пресс».
После 2015 года на юге Тюменской области, по прогнозам ученых, будет добываться до 13 млн. тонн нефти в год.