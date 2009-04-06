Тюменского губернатора приняли в биатлонную секцию

Всего в этом сезоне стреляющие лыжники региона завоевали 77 медалей различного достоинства, в том числе 31 – на международных стартах.
Во время встречи Владимир Якушев взял на себя обязательства увеличить смету на стрелковую подготовку команды, решить вопросы финансирования для обеспечения сборной врача и массажиста. Дал согласие руководитель области и войти в правление Союза биатлонистов России.
- Гарантирую поддержку, - отметил Владимир Владимирович. – Готов лично представлять область, чтобы никто нас не обходил на поворотах. Возьму все вопросы на себя. Ваша задача: быстро бежать и точно стрелять.
Интересно, что на этой встрече губернатора приняли в биатлонную секцию. Винтовку Якушеву вручил старший тренер женской сборной области Леонид Гурьев.