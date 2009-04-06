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Тюменского губернатора приняли в биатлонную секцию

6 апреля 2009, 10:19
Около полутора часов продолжалась уже традиционная встреча сборной Тюменской области по биатлону с губернатором Владимиром Якушевым. Состоялась она в здании администрации Уватского района.

Всего в этом сезоне стреляющие лыжники региона завоевали 77 медалей различного достоинства, в том числе 31 – на международных стартах.

Во время встречи Владимир Якушев взял на себя обязательства увеличить смету на стрелковую подготовку команды, решить вопросы финансирования для обеспечения сборной врача и массажиста. Дал согласие руководитель области и войти в правление Союза биатлонистов России.

- Гарантирую поддержку, - отметил Владимир Владимирович. – Готов лично представлять область, чтобы никто нас не обходил на поворотах. Возьму все вопросы на себя. Ваша задача: быстро бежать и точно стрелять.

Интересно, что на этой встрече губернатора приняли в биатлонную секцию. Винтовку Якушеву вручил старший тренер женской сборной области Леонид Гурьев.

#Новости#Биатлон#Спорт#Ксения
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