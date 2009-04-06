Тюменских школьников призывают установить на телефоны «победные» рингтоны

На лацканах пиджаков и на антеннах автомобилей вновь появятся георгиевские ленточки. Финансирование взяли на себя меценаты. В исторической части областного центра на две недели откроется кинотеатр под открытым небом, где всем желающие смогут посмотреть художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне.
Как рассказал начальник штаба Тюменского регионального отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Павел Белявский, работа идет сразу по нескольким направлениям. Так, будет запущен еще один проект - «Уроки страшной войны». В его рамках известные люди, студенты - историки будут встречаться с подростками и доходчивым языком - при помощи визуальных средств - видеоролики, презентации - донесут тот смысл, который родители не сумели донести.
«Мы надеемся, такие мероприятия год за годом эту проблему сумеют решить хотя бы частично, и пробудят у наших школьников интерес к этой теме, с тем, чтобы они дальше погружались и исследовали этот пласт истории», - подчеркнул Павел Белявский.