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Тюменских школьников призывают установить на телефоны «победные» рингтоны

6 апреля 2009, 14:32
В канун Дня Победы тюменских школьников призывают установить на мобильные телефоны рингтоны из военных песен. И это лишь часть программы, которую предлагают «молодогвардейцы».
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Тюмень

На лацканах пиджаков и на антеннах автомобилей вновь появятся георгиевские ленточки. Финансирование взяли на себя меценаты. В исторической части областного центра на две недели откроется кинотеатр под открытым небом, где всем желающие смогут посмотреть художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне.

Как рассказал начальник штаба Тюменского регионального отделения

ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Павел Белявский, работа идет сразу по нескольким направлениям. Так, будет запущен еще один проект - «Уроки страшной войны». В его рамках известные люди, студенты - историки будут встречаться с подростками и доходчивым языком - при помощи визуальных средств - видеоролики, презентации - донесут тот смысл, который родители не сумели донести.

«Мы надеемся, такие мероприятия год за годом эту проблему сумеют решить хотя бы частично, и пробудят у наших школьников интерес к этой теме, с тем, чтобы они дальше погружались и исследовали этот пласт истории», - подчеркнул Павел Белявский.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ветераны#Школы#Ксения#Общество
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