Тюменских школьников призывают установить на телефоны «победные» рингтоны

«Мы надеемся, такие мероприятия год за годом эту проблему сумеют решить хотя бы частично, и пробудят у наших школьников интерес к этой теме, с тем, чтобы они дальше погружались и исследовали этот пласт истории», - подчеркнул Павел Белявский.