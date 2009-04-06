Тюменские единоросы обсудили Антикризисную программу

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» даже при дефицитном бюджете на 2009 год взяла на себя на себя ответственность за 100%-ное выполнение всех социальных обязательств перед населением. Сейчас необходимо «проинвентаризировать» все предоставляемые жителям региона социальные услуги, главное не раздувать их, а скорректировать с учетом уровня инфляции. В целях поддержки реального сектора экономики, мы должны определить и поддержать отрасли-локомотивы, которые смогут вывести страну из кризиса – это и автомобилестроение, и строительство жилья, и машиностроение», подчеркнул Сергей Усольцев.