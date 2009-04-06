Тюменские единоросы обсудили Антикризисную программу

Темой обсуждения стала Антикризисная программа Правительства Российской Федерации.
Мероприятие прошло под председательством депутат Государственной Думы РФ, куратора клуба в Тюменской области Сергея Сметанюка.
Также в заседании приняли участие Секретарь Политсовета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Тюменской областной Думы Сергей Усольцев, заместитель губернатора Тюменской области Татьяна Крупина, Первый заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Рушан Сахбиев, управляющий тюменским филиалом ОАО «Альфа-банк» Владимир Лессер.
Как отметил Сергей Сметанюк: «19 марта на заседании Правительства была утверждена антикризисная программа Правительства РФ. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена активизировать антикризисную работу и разъяснительную деятельность на местах, а также обеспечить законодательную поддержку антикризисных мер. Такое решение было принято по итогам совместного заседания Высшего совета и Генерального совета Партии».
По мнению членов Клуба, Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год – действенный механизм по минимизации отрицательных последствий мирового экономического и финансового кризиса. Практика по широкому общественному обсуждению основополагающих экономических и социальных документов государства доказала эффективность как инструмент повышения уровня доверия населения к власти, создания гражданского общества, без которого преодоление кризиса невозможно.
Такая инициатива особенно важна в период общей нестабильности, когда на прочность проверяются все и каждый – их профессиональные навыки, патриотизм, инновационное мышление, способность вырабатывать и принимать зачастую непростые управленческие решения, от которых зависит будущее процветание России.
Участники заседания считают возможным продолжить такую форму общения посредством установления общественного контроля за ходом реализации Программы, либо разработать и внести четкие критерии оценки эффективности проводимых мероприятий и их опубликования.
Члены Клубы единодушны во мнении, что основные усилия необходимо направить на поддержку отечественных производителей, особенно в сельском, лесном хозяйстве, машиностроении.
Сергей Усольцев отметил, что с момента принятия данной антикризисной программы Правительством РФ в регионе была проделана большая работа. В нее были вовлечены общественные организации и объединения, отраслевые организации, члены и сторонники Партии. Важно, что от них были получены конкретные предложения по внесению в программу, которые условно можно разделить на три направления: социальные обязательства, поддержка реального сектора экономики, сбалансированность бюджетов.
«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» даже при дефицитном бюджете на 2009 год взяла на себя на себя ответственность за 100%-ное выполнение всех социальных обязательств перед населением. Сейчас необходимо «проинвентаризировать» все предоставляемые жителям региона социальные услуги, главное не раздувать их, а скорректировать с учетом уровня инфляции. В целях поддержки реального сектора экономики, мы должны определить и поддержать отрасли-локомотивы, которые смогут вывести страну из кризиса – это и автомобилестроение, и строительство жилья, и машиностроение», подчеркнул Сергей Усольцев.
Сергей Леонидович выразил уверенность, что программа антикризисных мер Правительства на 2009 год с учетом предложений их субъектов Российской Федерации сможет вывести страну из кризиса.
В своем выступлении Татьяна Крупина отметила, что «программа антикризисных мер – это комплексный документ противодействия кризису. Определены антикризисные приоритеты Правительства России. При этом в программе предложено не только решение текущих проблем, но и закладываются меры по серьезной модернизации и развитию экономики. В антикризисных мерах прослеживается государственная политика поддержки предпринимательства. Именно малый и средний бизнес в перспективе должный стать основой экономики. Поэтому нужно положительно оценить снижение давления на бизнес, устранение административных барьеров, борьбу с коррупцией. Основным приоритетом, заложенным в Программу, является выполнение всех социальных обязательств перед населением».
Участники совещания положительно оценили опыт Правительства Тюменской области и администрации города Тюмени по преодолению негативных последствий кризиса. Приняты соответствующие планы работы, социальные обязательства, заложенные в бюджетах, сохранены в полном объеме, развернуты оперативные штабы, занимающиеся консультацией граждан, потерявших работу и их трудоустройством и оказанием психологической помощи.
Последнее, на взгляд участников, имеет особое значение, так как кризис наступил не только на мировых биржах, но и в головах граждан. Это проявляется и в панических настроения, и в том, что рабочие места на, так называемых, не престижных рабочих профессиях – пустуют, несмотря на сокращения.