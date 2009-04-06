Тюменские депутаты запретили продажу алкоголя в выходные

Они предлагают запретить продавать напитки с градусом в субботу с 7 утра до полудня, а воскресенье до 23.00, то есть на весь день. В это время нельзя будет купить алкогольные напитки крепостью выше 15 градусов.
Сторонники ограничений приводят статистику - на одного тюменца в год приходится 24 литра выпитого крепкого алкогольного напитка, а каждое третье бытовое преступление совершается на почве злоупотребления горячительным.
Вспомнили 80-ые годы, ведь, по словам медиков, антиалкогольная кампания тогда все-таки положительно сказалась на здоровье нации. Например, в 1985 году было достигнуто увеличение продолжительности жизни и сокращение смертности.