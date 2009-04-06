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Тюменские депутаты запретили продажу алкоголя в выходные

6 апреля 2009, 10:32
Сухой закон в выходные. Тюменские депутаты вынесли на обсуждение дополнительные ограничения на продажу алкоголя.
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Тюмень

Они предлагают запретить продавать напитки с градусом в субботу с 7 утра до полудня, а воскресенье до 23.00, то есть на весь день. В это время нельзя будет купить алкогольные напитки крепостью выше 15 градусов.

Сторонники ограничений приводят статистику - на одного тюменца в год приходится 24 литра выпитого крепкого алкогольного напитка, а каждое третье бытовое преступление совершается на почве злоупотребления горячительным.

Вспомнили 80-ые годы, ведь, по словам медиков, антиалкогольная кампания тогда все-таки положительно сказалась на здоровье нации. Например, в 1985 году было достигнуто увеличение продолжительности жизни и сокращение смертности.

#Новости#Алкоголь#Тюмень#Ксения#Общество
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