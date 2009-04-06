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Тюменская область делится опытом по модернизации образования

6 апреля 2009, 14:46
С 6 апреля по 12 апреля в Тюмени проходят курсы повышения квалификации «Автономные образовательные учреждения: порядок создания, правовое положение, проблемы и перспективы развития».
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Тюмень

Курсы организованы и проводятся Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования, исполнителем государственного контракта по теме «организационно-методическое сопровождение и методическая поддержка реализации комплексных проектов модернизации образования (КПМО), с использованием опыта модернизации образования Тюменской области».

Тюменская область в 2009 году подтвердила статус «региона-консультанта» в рамках проекта КПМО, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Третий год специалисты образовательных учреждений Тюмени делятся опытом по совершенствованию содержания и технологий в системе образования; развитию обеспечения качества образования; совершенствованию экономических механизмов в сфере финансирования образовательных учреждений, перехода на новую систему оплаты труда, в новую организационно-правовую форму – автономные учреждения.

В стажировке примут участие руководители органов управления образованием, образовательных учреждений, финансово-экономических работников из десяти регионов РФ: Томской, Новосибирской, Ивановской, Омской, Астраханской, Архангельской, Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Справки по телефонам: 90-77-37, 8-922-268-03-76, Ольга Семеновна Зайцева.

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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