Тюменская область делится опытом по модернизации образования

Курсы организованы и проводятся Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования, исполнителем государственного контракта по теме «организационно-методическое сопровождение и методическая поддержка реализации комплексных проектов модернизации образования (КПМО), с использованием опыта модернизации образования Тюменской области».
Тюменская область в 2009 году подтвердила статус «региона-консультанта» в рамках проекта КПМО, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Третий год специалисты образовательных учреждений Тюмени делятся опытом по совершенствованию содержания и технологий в системе образования; развитию обеспечения качества образования; совершенствованию экономических механизмов в сфере финансирования образовательных учреждений, перехода на новую систему оплаты труда, в новую организационно-правовую форму – автономные учреждения.
В стажировке примут участие руководители органов управления образованием, образовательных учреждений, финансово-экономических работников из десяти регионов РФ: Томской, Новосибирской, Ивановской, Омской, Астраханской, Архангельской, Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа.
Справки по телефонам: 90-77-37, 8-922-268-03-76, Ольга Семеновна Зайцева.