Тюменская область делится опытом по модернизации образования

Третий год специалисты образовательных учреждений Тюмени делятся опытом по совершенствованию содержания и технологий в системе образования; развитию обеспечения качества образования; совершенствованию экономических механизмов в сфере финансирования образовательных учреждений, перехода на новую систему оплаты труда, в новую организационно-правовую форму – автономные учреждения.