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Сегодня птичка первым яичком похваляется

6 апреля 2009, 12:59
По народной традиции в этот день хвалили Богородицу, поэтому и день называли Похвалами. «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком» - говорили на Руси.

Сегодня день памяти преподобного Захария-монаха, а также преподобного Захария Постника Печерского. Захарий Постник питался только травами один раз в день. Его боялись бесы. Он часто видел видения - ангелов.

Кроме того, 6 апреля - канун Благовещения.

Примечали, что если на Захарии и Яковы ночь теплая - весна будет дружная.

В канун Благовещения вешали на ночь во дворе мокрое полотенце. Если высохнет - год будет урожайным, если наполовину высохнет - урожай будет средний, а если останется мокрым или замерзнет - лето будет мокрое и ранний иней в конце лета.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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