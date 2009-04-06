Сегодня птичка первым яичком похваляется

Сегодня день памяти преподобного Захария-монаха, а также преподобного Захария Постника Печерского. Захарий Постник питался только травами один раз в день. Его боялись бесы. Он часто видел видения - ангелов.
Кроме того, 6 апреля - канун Благовещения.
Примечали, что если на Захарии и Яковы ночь теплая - весна будет дружная.
В канун Благовещения вешали на ночь во дворе мокрое полотенце. Если высохнет - год будет урожайным, если наполовину высохнет - урожай будет средний, а если останется мокрым или замерзнет - лето будет мокрое и ранний иней в конце лета.