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Sanyo выпустила видеокамеру для дайверов

6 апреля 2009, 09:48
Компания Sanyo начала выпуск видеокамеры, которая может снимать под водой. На первом этапе эта камера будет продаваться только в Мексике и США. Об этом сообщается в пресс-релизе Sanyo.

Водонепроницаемая видеокамера Sanyo входит в линейку Dual Camera. Она называется VPC-WH1 и доступна в голубом и желтом цветах. Стоимость камеры - 400 долларов.

Sanyo VPC-WH1 может работать на глубине до трех метров. Максимальное разрешение видео, которое может снимать эта камера, - 720р при скорости 30 кадров в секунду. Максимальное разрешение фотографий - два мегапикселя.

Размеры Sanyo VPC-WH1 составляют 5,3х10,1х5,7 сантиметра, вес - 355 граммов. Диагональ дисплея этой видеокамеры равняется 2,5 дюйма.

Объектив Sanyo VPC-WH1 поддерживает тридцатикратное оптическое увеличение. В камере реализованы система стабилизации изображения и функция распознавания лиц. Под объективом расположена вспышка.

#Новости#Технологии#Таня
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