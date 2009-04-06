Sanyo выпустила видеокамеру для дайверов

Водонепроницаемая видеокамера Sanyo входит в линейку Dual Camera. Она называется VPC-WH1 и доступна в голубом и желтом цветах. Стоимость камеры - 400 долларов.
Sanyo VPC-WH1 может работать на глубине до трех метров. Максимальное разрешение видео, которое может снимать эта камера, - 720р при скорости 30 кадров в секунду. Максимальное разрешение фотографий - два мегапикселя.
Размеры Sanyo VPC-WH1 составляют 5,3х10,1х5,7 сантиметра, вес - 355 граммов. Диагональ дисплея этой видеокамеры равняется 2,5 дюйма.
Объектив Sanyo VPC-WH1 поддерживает тридцатикратное оптическое увеличение. В камере реализованы система стабилизации изображения и функция распознавания лиц. Под объективом расположена вспышка.