Региональный интернет оказался в семь раз медленнее московского

В то же время лишь жители Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска могут массово выходить в Сеть на скорости в 1024 килобита в секунду.
Медленнее всего, по данным Яндекса, интернет развивается на Урале, а динамичнее всего - на Северо-Западе. При этом Урал занимает первое место по сумме показателей развития Рунета, а последнее - Юг. Ближе всех к среднероссийским показатели Поволжья.
Тем не менее, разрыв показателей столиц и регионов, по которым оценивается развитие Рунета, по-прежнему велик и составляет от 32 до 600 процентов.
Полугодовая аудитория Рунета превышает 34 миллиона человек, говорится в отчете со ссылкой на осенние данные фонда "Общественное мнение". Стоит отметить, что еще в апреле 2008 года президент Дмитрий Медведев считал, что в России 40 миллионов пользователей интернета. Шестого апреля 2009 года премьер-министр Владимир Путин оценил аудиторию Рунета в 50 миллионов человек. За какой период измерялась эта аудитория, неизвестно.