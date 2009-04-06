Региональный интернет оказался в семь раз медленнее московского

Полугодовая аудитория Рунета превышает 34 миллиона человек, говорится в отчете со ссылкой на осенние данные фонда "Общественное мнение". Стоит отметить, что еще в апреле 2008 года президент Дмитрий Медведев считал, что в России 40 миллионов пользователей интернета. Шестого апреля 2009 года премьер-министр Владимир Путин оценил аудиторию Рунета в 50 миллионов человек. За какой период измерялась эта аудитория, неизвестно.