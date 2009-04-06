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Региональный интернет оказался в семь раз медленнее московского

6 апреля 2009, 18:55
В Санкт-Петербурге и Москве средняя скорость доступа в интернет составляет 7000 килобит в секунду, говорится в исследовании Яндекса "Развитие интернета в регионах России".

В то же время лишь жители Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска могут массово выходить в Сеть на скорости в 1024 килобита в секунду.

Медленнее всего, по данным Яндекса, интернет развивается на Урале, а динамичнее всего - на Северо-Западе. При этом Урал занимает первое место по сумме показателей развития Рунета, а последнее - Юг. Ближе всех к среднероссийским показатели Поволжья.

Тем не менее, разрыв показателей столиц и регионов, по которым оценивается развитие Рунета, по-прежнему велик и составляет от 32 до 600 процентов.

Полугодовая аудитория Рунета превышает 34 миллиона человек, говорится в отчете со ссылкой на осенние данные фонда "Общественное мнение". Стоит отметить, что еще в апреле 2008 года президент Дмитрий Медведев считал, что в России 40 миллионов пользователей интернета. Шестого апреля 2009 года премьер-министр Владимир Путин оценил аудиторию Рунета в 50 миллионов человек. За какой период измерялась эта аудитория, неизвестно.

#Новости#Россия#Интернет#Таня#Общество
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